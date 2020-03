Supernatural va terminer sa série malgré un arrêt anticipé des précautions concernant COVID-19

Alors que les derniers épisodes de Supernatural ne seront pas diffusés immédiatement en raison de l’arrêt de la production en raison de la pandémie de coronavirus, The CW a toujours l’intention de terminer la série. Comme indiqué précédemment, la série vétéran CW est dans un endroit délicat en raison du fait que l’arrêt nécessaire de l’émission en raison de préoccupations autour du coronavirus lui a laissé environ un épisode et demi à deux à filmer. Le co-showrunner Andrew Dabb a posté sur Twitter lundi soir pour confirmer que l’épisode le plus récent est le dernier qui devrait être diffusé actuellement en raison de l’arrêt, mais a promis que les autres épisodes prévus seront diffusés lorsqu’ils auront la chance de les terminer.

Dabb a confirmé que le tournage a été achevé sur 18 épisodes, cinq de plus que ceux qui ont été diffusés, mais a noté que les cinq épisodes filmés n’étaient pas en mesure de faire le travail de post-production. Il reste un total de sept épisodes à terminer, et Dabb a confirmé que «oui, nous, la CW et Warner Bros avons bien l’intention de revenir et de terminer la série. Ce n’est pas une question de «si», c’est une question de «quand». »

On ne sait pas quand les épisodes restants pourraient finir ou être diffusés, en raison évidemment de la situation pandémique actuelle.

(Clarification: Nous avons filmé tout au long de l’épisode 18, mais nos services d’effets visuels et sonores ont fermé à cause de l’épidémie. Donc, pour le moment, les épisodes ne peuvent pas être terminés. Cependant, il y a des friandises spéciales à venir – pour aider nous passons tous par là.)

