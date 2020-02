Sur l’importance de durer dans la mémoire: bande-annonce espagnole et affiche de «La chanson des noms oubliés»

Après avoir joué au Festival de Toronto et fermé, hors compétition, la section officielle du dernier festival de Saint-Sébastien, le 13 mars prochain, Filmax présente dans les cinémas de toute l’Espagne »La chanson des noms oubliés‘, un film dont vous pouvez voir la bande annonce et l’affiche en espagnol.

Tim Roth, Catherine McCormack et Clive Owen, Saul Rubinek, Eddie Izzard et Stanley Towsend, ainsi que les enfants Luke Doyle et Misha Handley et les jeunes Jonah Hayer-King et Gerran Howell, qui incarnent les différents âges des personnages principaux dans une interprétation en état de grâce, ils jouent dans cette histoire émotionnelle et musicale sur la mémoire et l’importance de durer dans la mémoire des générations à venir.

Le canadien François Girard, auteur de films tels que «Sinfona dans la solitude: un portrait de Glenn Gould», «Le violon rouge», «Silk» ou «Le chœur», dirige cette adaptation du roman homonyme primé de Norman Lebretch. Jeffrey Caine (‘Le jardinier fidèle’) et dans lequel le score du triple oscarisé Howard Shore (triloga de ‘Le Seigneur des anneaux’), ‘Le silence des agneaux’, ‘Philadelphie’) joue un rôle pertinentes.

Produit par Robert Lantos, Lyse Lafontaine et Nick Hirschkorn, ‘La chanson des noms oubliés‘est une coproduction entre le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Hungra.

Son argumentation officielle est la suivante:

Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, le petit Dovidl vient d’arriver à Londres en tant que réfugié de judo de sa Pologne natale. À seulement 9 ans, il est un prodige du violon, ce qui favorise son accueil dans une famille britannique exceptionnelle, qui l’intègre en tant que fils aîné et promeut ses études musicales. Dovidl devient le meilleur ami de son nouveau “frère” Martin et la grande promesse familiale.

Des années plus tard, Dovidl est sur le point d’offrir son premier et attendu concert, mais quelques heures avant de disparaître sans laisser de traces provoquant la honte et la ruine de la famille et laissant Martin embourbé dans la tristesse et l’incertitude.

Devenu professeur et expert musical, Martin (Tim Roth), déjà adulte, découvre accidentellement un jeune violoniste qui lui montre un filigrane stylistique que seul Dovidl aurait pu lui enseigner, éveillant en lui des sentiments qui restent oubliés. Martin entame alors une recherche qui le conduira à parcourir la moitié du monde et à rentrer en lui-même pour répondre aux questions réduites au silence pendant tant d’années.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.