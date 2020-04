Survivor: Les 10 emplacements d’idoles d’immunité cachée les plus étranges de tous les temps, classés

L’idole de l’immunité cachée. C’est un pilier de Survivor depuis le Guatemala (qui a été diffusé en 2005!), Et il a toujours été la source de terribles tensions. Au début, l’idole de l’immunité cachée était généralement trouvée à travers des indices. Russell Hantz a changé cela pour toujours aux Samoa en se contentant de courir autour du camp comme un fou et de trouver les idoles par lui-même, des indices soient damnés. Ce type de gameplay agressif a changé Survivor pour toujours, et “trouver l’idole d’immunité cachée” est maintenant l’un des éléments de gameplay les plus importants de Survivor.

“Caché” est le mot clé ici car ces choses ne sont pas faciles à trouver! Ce sont les 10 emplacements d’idoles d’immunité cachée les plus étranges de tous les temps, classés.

10 Samoa

Russell Hantz est un maître des idoles et sa performance à travers les Samoa est légendaire. Sa plus grande découverte est peut-être l’idole de la rivière, que Russell trouve cachée sous le pont d’un fleuve.

Russell n’avait aucune idée de l’endroit où il se trouvait – il savait simplement qu’il devait être près d’un point de repère ou d’un point d’intérêt. Effectivement, il le trouve sous le pont. Aucune aide, aucun indice, aucun problème.

9 Blood Vs. L’eau

Comme Russell, Tyson a été un cerveau idole tout au long de sa saison gagnante, Blood vs. Water. Il a trouvé deux idoles d’immunité, la seconde étant une trouvaille particulièrement délicate.

Il était situé très haut dans un arbre dans ce qui ressemble à un nid d’oiseau, forçant Tyson à escalader l’arbre par lui-même et à le pêcher hors du nid. Les idoles se déplaçaient du sol vers les arbres et c’était magnifique et excitant à voir.

8 héros vs. Guérisseurs Vs. Hustlers

Heroes vs. Healers vs. Hustlers a mélangé le processus d’idole en présentant deux moitiés distinctes d’une idole. Au début, Lauren Rimmer trouve “l’idole” au camp.

Cependant, cela s’avère être la moitié de l’idole de l’immunité cachée – l’autre moitié se trouve dans le défi d’immunité suivant! C’était dans un coquillage indéfinissable qui était directement devant son podium.

7 David Vs. Goliath

David contre Goliath contient une idole d’immunité cachée très distincte. Angelina Keeley trouve un indice et une échelle qui l’accompagne. L’indice la mène à un mur de pierre massif au camping.

Elle est obligée d’utiliser l’échelle pour y grimper, déplacer un morceau suspect du mur pour révéler un trou caché et récupérer l’idole. Ce sont des trucs passionnants, rendus encore plus mémorables par les manigances ivres de Nick et Mike.

6 Kaoh Rong

Trouver l’idole d’immunité cachée de Kaoh Rong était un processus. L’idole elle-même est cachée à l’intérieur d’un coffre-fort enfoui sous terre. Pour déverrouiller la boîte, Tai avait besoin de trouver une clé (évidemment).

Cette clé était à l’intérieur d’une sorte d’engin caché en haut d’un arbre. Donc, Tai avait besoin de trouver l’indice lui-même, de trouver l’arbre qui cache la clé, d’utiliser un engin étrange pour obtenir la clé, de déterrer le coffre-fort et d’obtenir l’idole d’immunité cachée!

5 Cambodge

Le Cambodge a encore plus mélangé les choses en présentant une idole de l’immunité cachée face à un défi. Kelley Wentworth a trouvé un indice caché dans un arbre et cet indice a fourni l’emplacement de l’idole d’immunité cachée.

L’idole a été placée sous une structure lors du prochain défi d’immunité. Elle a parfaitement suivi les instructions et attrapé l’idole quand son équipe ne regardait pas. L’idole serait plus tard utile.

4 Millennials Vs. Gen X

La génération Y vs Gen X a présenté une tournure bizarre dans le défi de l’idole de l’immunité cachée. Les idoles étaient cachées dans divers objets «de tous les jours», notamment des bûches, des coquillages et des noix de coco. La meilleure trouvaille de la saison est peut-être venue de David Wright, qui a trouvé une noix de coco arborant les insignes de sa tribu.

Sachant que c’était quelque chose d’important, il ouvrit la noix de coco pour découvrir une idole d’immunité cachée. À l’intérieur d’une noix de coco!

3 changeurs de jeu

Pour Game Changers, nous revenons à Tai Trang, qui a trouvé ce qui est sans doute l’idole d’immunité cachée la plus cool de l’histoire de Survivor. L’idole était en fait située au puits d’eau de la tribu et il fallait que Tai “dévoile” un schéma caché d’une roue de navire en versant de l’eau sur le bois.

En dévoilant le diagramme caché, Tai a su creuser sous l’endroit où se trouvait le diagramme et il a trouvé l’idole d’immunité cachée enfouie sous le puits d’eau.

2 Chine

Tout le monde se souvient des idoles d’immunité de la Chine pour diverses raisons. L’une des raisons était leur emplacement. Il y avait en fait deux idoles cette saison et elles ont chacune été placées sur l’arche du camp de chaque tribu.

Les joueurs ont été contraints de grimper «discrètement» dans l’arche et de soulever les idoles en bois. Ces idoles sont bien connues pour ne pas être jouées, car James a été éliminé avec les deux idoles en sa possession.

1 Philippines

Les Philippines contiennent ce qui est sans doute la plus grande idole de l’immunité cachée de l’histoire de Survivor. Il est trouvé par le vétéran Survivor Jonathan Penner sur le dessus de la boîte de riz de la tribu! Comme dans la boîte à riz, ils ouvrent et ferment chaque jour afin d’obtenir l’approvisionnement en riz du camp.

C’était comme l’idole “cachée à la vue” de la Chine sur les stéroïdes et Penner doit être félicité pour son intelligence et son esprit vif.

