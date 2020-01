Survivor: les chances de Sarah de gagner la saison 40 | .

Après avoir joué l’un des meilleurs matchs gagnants de la dernière saison de tous les rapatriés, Sarah Lacina est là pour le faire revenir dans la 40e saison de Survivant. Les gagnants en guerre devraient déterminer qui est le plus grand joueur de tous les temps. Sarah est l’une des rares à se voir déjà comme la meilleure.

Le voyage de Sarah’s Survivor a commencé sur l’une des saisons les plus emblématiques de la série, Cagayan. Le 28e épisode de la série a opposé cerveaux, beauté et beauté les uns contre les autres, et cela a entraîné une saison passionnante en raison de la distribution ultra-compétitive. Sarah a été victime de ce gameplay décalé, devenant un fleuret pour le copain de flic Tony Vlachos, qui a remporté Cagayan dans les circonstances les plus improbables et qui jouera la même saison que Sarah pour la troisième fois. Dans l’un des épisodes de fusion les plus mémorables à ce jour, Sarah a été éliminée lorsque “Chaos” Kass McQuillen s’est retourné du côté de Tony et a conspiré pour voter contre Sarah, épargnant Jefra Bland et inspirant le chemin vers la gloire de Sarah dans Game Changers. Dans la saison 34, Sarah a conçu l’un des jeux sociaux et stratégiques les plus magistraux de tous les temps, trompant tout le monde en lui faisant croire qu’il était son numéro un. Sa manipulation des savants Survivor comme Zeke Smith, Andrea Boehlke et Cirie Fields – sans oublier, un plan magnifiquement conçu pour convaincre Sierra Dawn-Thomas de lui donner l’avantage hérité après avoir voté pour elle – a mis Sarah dans les trois derniers avec Brad Culpepper et Troy Robertson. Elle a battu Brad par un vote de 7-3.

Pourquoi Sarah va gagner

Le plus difficile à croire que Sarah va gagner Winners at War est que nous n’avons pas vu les meilleures parties de son jeu dans Game Changers. Contrairement à Tony, elle ne disparaît pas de l’écran, une grande partie des relations solides qu’elle a nouées au cours de cette saison n’a pas été montrée aux téléspectateurs. Cependant, nous savons des confessionnaux pendant la saison et des interviews d’après-match, à quel point Sarah était forte. Elle entre dans Winners at War avec un jeu respecté mais toujours sous-estimé, et si elle peut rester discrète pendant que certains des plus grands noms s’affrontent, Sarah a une chance de se rendre jusqu’au bout sans que personne ne se rende compte à quel point menace qu’elle est jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Pourquoi Sarah ne gagnera pas

Il est presque impossible de reproduire le type de jeu auquel Sarah a joué, car il sera difficile pour elle de faire croire aux gens qu’elle est son alliée numéro un. Elle était si féroce dans Game Changers que sa parole ne signifiera pas autant pour ses tribus qu’elle l’a fait il y a six saisons.

Prédiction: 14e place: Sarah est peut-être la meilleure joueuse survivante de tous les temps. Le problème d’être si génial, cependant, c’est qu’une fois ce jeu exécuté pour que tout le monde puisse le voir, les chances de le refaire diminuent considérablement. Il est peu probable qu’elle soit une cible énorme au début du jeu, mais une fois que les joueurs commencent à penser à la fin du match – qui, cette saison, pourrait être juste avant la fusion – Sarah pourrait être une joueuse facile à couper.

