Survivor: les chances de Wendell de gagner la saison 40 | .

Seulement quatre saisons retirées de la dernière fois qu’il a gagné Survivant, Wendell Holland veut prouver qu’il peut le faire contre le meilleur du jeu. Le champion de Ghost Island, qui a obtenu le titre de Sole Survivor grâce au premier et unique bris d’égalité de la série, vise une victoire plus retentissante lors de sa deuxième tentative.

L’un des gagnants les plus récents à rejoindre la distribution étoilée de Winners at War, Wendell est le plus réputé pour son alliance hermétique avec Domenick Abbate. Les deux ont contrôlé le jeu du début à la fin, coupant le mauvais rappeur Chris Noble et le jeune mannequin Michael Yerger peu après la fusion. Après que Kellyn Bechtold ait été éliminée en septième position, ni Wendell ni Domenick n’ont fait face à une révolte des concurrents restants. Wendell a gagné l’immunité à six et cinq ans, et lorsque Domenick a remporté le défi d’immunité final, il a opposé Wendell et Angela l’un à l’autre dans le défi de fabrication de feu. Lors du dernier conseil tribal, assis à côté de Domenick et Laurel Johnson, Wendell a obtenu les votes des cinq derniers jurés – puis de Laurel elle-même – pour devancer Domenick de justesse.

Pourquoi Wendell va gagner

Wendell a joué au cours d’une saison récente, ce qui signifie qu’il est habitué au rythme rapide du jeu auquel certains des joueurs de la vieille école ne sont peut-être pas prêts. Lors de sa première sortie, Wendell a prouvé avant tout qu’il était fidèle à son alliance. Parmi un casting où presque tout le monde est connu pour la tromperie, Wendell pourrait avoir beaucoup de gens qui comptent sur lui comme un allié de confiance. Il a parlé d’être plus prêt à mentir et à jouer un jeu plus manipulateur lors de son deuxième match, ce qui sera probablement nécessaire pour gagner une saison comme celle-ci.

Pourquoi Wendell ne gagnera pas

Les gagnants avec lesquels Wendell joue viennent de regarder sa saison, ce qui signifie que son jeu est frais dans leur esprit. Ils ont vu comment il était capable de dominer le jeu si profondément sans beaucoup de cible sur le dos. Parce qu’il a toujours joué en position de pouvoir, Wendell pourrait se retrouver en difficulté s’il est du mauvais côté des chiffres.

Prédiction: 15e place: Wendell pourrait être en excellente position pour aller loin dans ce jeu, avec les amitiés qu’il a déjà nouées avec d’autres gagnants combinées avec le fait qu’il joue avec des légendes de Survivor bien plus grandes que lui. Le problème est que beaucoup de ces cibles plus grandes ont déjà joué plusieurs fois et savent comment manœuvrer depuis le bas d’une alliance et utiliser la tromperie à leur avantage. Le manque d’expérience de Wendell dans ce département peut être sa chute au début, car certains des joueurs plus âgés conspirent contre certains des nouveaux gagnants.

Survivant premières le mercredi 12 février à 20 h ET sur CBS.

