Survivor: Natalie Anderson & # 039; s Chances d’être la gagnante de la saison 40 & # 039;

Dans Survivant: San Suan del Sur, saison 29, Natalie était une reine parmi les pions, d’autant plus que le jeu est entré dans ses dernières étapes. Elle a perdu son «jumelle» Nadiya trois jours après le début du match. Son allié le plus proche, Jeremy Collins, a été retiré peu de temps après la fusion. Ensuite, c’était à l’ancienne concurrente Amazing Race de tracer sa propre route vers les trois derniers. Natalie a accompli cela en créant des côtés aveugles contre Jon Misch et Baylor Wilson et en entraînant leurs proches avec elle. Elle a réussi des mouvements qui n’avaient jamais été faits auparavant ou depuis lors des sept derniers et des cinq derniers. Natalie devait revenir pour Game Changers, mais une commotion cérébrale a laissé le CrossFitter sur la touche. Si elle avait été choisie cette saison-là, elle aurait été l’une des rares gagnantes, ce qui en faisait une cible évidente. Le timing de cette blessure peut jouer en sa faveur cette saison, car elle entre dans le jeu comme l’une des menaces les moins évidentes du jeu.

Connexes: survivant: Jeff Probst n’est pas préoccupé par le nombre d’idoles sur le survivant

Pourquoi Natalie va gagner

Natalie est parfaitement positionnée dans ce match. Elle n’a pas joué il y a longtemps. Elle n’a pas joué il y a si longtemps qu’elle ne pourra pas suivre. Elle est suffisamment bien connectée avec le reste de son casting. Elle n’est pas si bien connectée pour faire d’elle une menace. Elle est une force physique de la nature, mais les hommes sont toujours regardés en premier quand il est temps d’évincer une «bête de défi». De plus, elle fait partie de la même tribu de départ que Jeremy, et cela devrait aider à avoir quelqu’un en qui elle peut avoir confiance. la porte.

Pourquoi Natalie ne gagnera pas

Natalie pourrait en fait être la personne la plus en forme de l’île. Et cela en dit long, compte tenu du niveau de compétition auquel elle est confrontée. Et rien contre les Keith Nales du monde – sérieusement, Keith est l’un de mes humains préférés pour jouer à Survivor – mais Natalie pourrait devoir s’adapter à jouer avec des esprits stratégiques plus avancés cette fois-ci.

Prédiction: 10e place: Aussi grande que soit Natalie, elle n’est pas encore devenue synonyme de la franchise elle-même, comme Boston Rob, Sandra Diaz-Twine, Tony Vlachos et Parvati Shallow. Pour cette raison, il est difficile d’imaginer quiconque la poursuive jusqu’à au moins la fusion. Lorsque les chiffres commenceront à diminuer, cependant, les autres gagnants se souviendront de la dangerosité de Natalie à partir de la finale 10 et disposeront d’elle en conséquence.

Suivant: Survivant: Rob Cesternino revient sur 10 ans de podcasting