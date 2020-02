Survivor: Richard Hatch explique pourquoi il n’est pas dans la saison 40

Richard Hatch, le premier vainqueur de Survivant, estime que c’est un peu pour lui et pour les fans qu’il a été exclu du casting emblématique de la quarantième saison de la série. Winners at War, qui célébrera les plus grands champions de l’histoire de la série, se déroulera sans les JO, pour des raisons très compliquées.

En 2000, Richard a remporté Bornéo, le premier épisode d’un spectacle qui s’étendrait sur plusieurs décennies et générations. Ensuite, il a été exclu avant la fusion dans All-Stars. Pour les fans de longue date, on se souvient de lui pour définir les paramètres pour lesquels le jeu serait joué à l’avenir et pour sa belle amitié avec feu Rudy Boesch. Aux téléspectateurs occasionnels qui n’ont pas regardé depuis les premières saisons, il est souvent connu pour se promener nu. Il n’a guère été critiqué lorsqu’un incident survenu dans All-Stars – dans lequel un Richard nu se frottait contre Sue Hawk sur une poutre d’équilibre – a conduit Sue à quitter le jeu. À la lumière de ce qui s’est passé lors de la saison 39, cependant, Jeff Probst a estimé qu’il ne serait pas approprié de souhaiter la bienvenue à Richard dans Survivor, ne serait-ce que pour la controverse qui l’accompagnerait.

Dans une vidéo cinglante publiée sur YouTube, Richard a offert sa version de l’histoire, expliquant que lui et Tina Wesson devaient retourner à Survivor avant qu’un appel de dernière minute ne modifie ses plans. Peut-être réalisant que ses chances de revenir à Survivor s’étaient évaporées, Richard a tiré sur Jeff, expliquant que l’hôte avait la capacité d’empêcher Richard de relever un défi impliquant un contact physique étroit lorsqu’il était nu. Il a dit: “Jeff Probst essaie de vous duper. Il essaie de convaincre le public qu’il est quelqu’un de différent de qui il est, maintenant qu’il est producteur exécutif. C’est un mensonge et c’est triste.”

Il est possible de prendre les deux côtés dans cette situation. On peut comprendre la décision de Jeff de retirer Richard du casting après une saison éclipsée par des attouchements inappropriés. Il est également normal de voir d’où Richard vient quand il rejette les commentaires de Jeff qu’il a faits à EW. Jeff a déclaré à Dalton Ross sur place: «Je ne me sentais pas à l’aise de le voir participer à une émission et de représenter une émission destinée aux familles.

Ce qui ne peut pas être débattu, c’est comment Sue se sentait. Selon ses propres mots, elle se sentait violée. Il n’y avait aucune intention de Richard à ce moment-là. Pourtant, si cette émission vise à montrer qu’elle écoutera les femmes et soutiendra les femmes, Richard doit rester à la maison. Nous ne devons pas le haïr, le critiquer ou le critiquer sur Twitter. Nous devons cependant reconnaître que le malheureux incident avec Sue fait partie de son histoire de Survivant. En tant que tel, son histoire, au moins sur Survivor, ne devrait pas continuer.

Jeff ne pensait probablement pas à la vue d’ensemble dans tout cela, mais il est probable qu’il ne voulait pas avoir à refaire les événements de All-Stars, pour prétendre coupable en permettant à Richard d’être nu dans des circonstances intimes. Cela aurait certainement été un sujet de discussion si Richard avait été choisi, bien que la nostalgie d’avoir le retour du Sole Survivor original après une interruption de 32 saisons aurait également été une grande partie de son histoire. Si Richard était sur cette saison, il y aurait toujours un nuage, aussi petit soit-il, qui pèserait sur son récit. Richard a dit dans cette vidéo de ce que ça aurait été de le voir jouer une troisième fois, “Maintenant vous ne le saurez pas parce que Jeff Probst m’a volé ça.” En tant que fan, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander. Mais ensuite, nous regardons les 20 personnes incroyables qui ont été castées, et il est difficile de blâmer qui que ce soit pour la décision qui a été prise.

Source: Richard Hatch, EW