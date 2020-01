Survivre est un jeu sauvage. Bande-annonce espagnole de «Monkeys»

Au sommet d’une imposante montagne, où ce qui ressemble à première vue à un camp d’été, huit enfants de la guérilla surnommés “The Monkeys” vivent ensemble sous l’œil vigilant d’un sergent paramilitaire. Sa seule mission est claire: prendre soin d’un médecin américain (Julianne Nicholson) qu’ils ont pris en charge.

Mais lorsque cette mission commence à être menacée, la confiance entre eux commence à être remise en cause …

BTEAM Pictures a publié la bande-annonce espagnole de ‘Singes», lauréat du prix spécial du jury lors de la dernière édition du Sundance Festival, ainsi que le représentant colombien des Oscars dans la catégorie du meilleur film international.

Un voyage sauvage et hypnotique à travers la jungle avec lequel son réalisateur, Alejandro Landes, réfléchit dur sur les FARC. Un film qui, selon les mots d’un serveur, qui a eu l’occasion de le voir au Festival de Saint-Sébastien, “bouge, avec beaucoup de virulence, sous cet angle aveugle où il n’y a ni bien ni mal, seulement la survie dans tous ses états expression: physique, spirituelle et surtout mentale “.

Le troisième film du colombien Alejandro Landes est “un croisement majestueux et énergique entre” Le Seigneur des mouches “et” Apocalypse Now “. Un travail éminemment plastique et viscéral, où une image (jamais explicite) vaut plus que le millier de mots qui provoque dans notre tête. “

“Horreur et beauté marchent main dans la main dans cette épopée brute et amorale” flambant neuve dans notre pays le 28 février 2020 “qui ne laissera personne indifférent”, bref.

