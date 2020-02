Suspiria 2018: Pourquoi Tilda Swinton a joué un homme

Suspiria (2018) est un film troublant avec des moments d’horreur viscérale, c’est pourquoi de nombreux téléspectateurs ont peut-être manqué Tilda Swinton habillée en homme. En plus de son rôle de chef instructrice de l’école de danse, Madame Blanc, elle joue également un autre personnage majeur: le psychanalyste masculin de 82 ans, le Dr Josef Klemperer. La question est, pourquoi?

Dans le remake de Guadagnino de Suspiria de Dario Argento (1977), qui apporte un certain nombre de changements significatifs par rapport à l’original, le Dr Josef Klemperer est un psychanalyste qui a entendu des histoires dérangeantes et fantastiques de sorcières vivant à la prestigieuse Markos Dance Academy. Dans le troisième acte du film, il rencontre Anke, sa femme disparue pendant la guerre, qui lui dit qu’elle s’est enfuie en Angleterre pour échapper aux nazis. Ils marchent ensemble, discutent et heureux d’être réunis jusqu’à ce que Klemperer découvre qu’il a été conduit à l’école de danse pour servir de témoin pour un sabbat de sorcières. Sa femme disparaît et les matrones de l’école lui tendent une embuscade et l’emmènent à la cérémonie. Après avoir été témoin des événements horribles et horribles qui se produisent, Susie, en tant que Mère Suspiriorium, lui dit que sa femme a été tuée dans un camp de concentration. Elle le touche alors et efface ses souvenirs.

Klemperer est un personnage nouveau dans le scénario de Suspiria qui ajoute une tournure sociopolitique au film qui n’était pas présente dans l’original d’Argento (qui n’était pas fan du remake). Le film de Guadagnino est riche d’allégories, certains ayant comparé la politique de la sorcière alliée à la montée d’un régime fasciste. Klemperer agit comme un étranger qui est témoin de ce qui se passe tout en étant impuissant à l’arrêter. Cela étant dit, cela n’explique toujours pas pourquoi le maquilleur oscarisé Mark Coulier a été embauché pour transformer Tilda Swinton, qui a confirmé qu’elle jouait le personnage, pour le rôle. En plus de cela, un faux profil IMDb a été créé pour l’acteur qui était censé jouer Klemperer dans une tentative de rejeter les médias. La question demeure: pourquoi tant de mal à habiller Swinton en homme?

Pourquoi habiller Tilda Swinton en homme pour Suspiria 2018?

Guadagnino a clairement indiqué qu’il était important que le récit de Suspiria ait une femme jouant le seul rôle masculin important dans le film. Selon ses propres mots, lorsqu’on lui a demandé pourquoi Swinton a joué un homme dans Suspiria, il a déclaré à The Guardian, “il y aura toujours cet élément de féminité à la base. Étant un film sur le fantastique, il était important que nous ne jouions pas par le livre.” En d’autres termes, Suspiria est au cœur de l’autonomisation des femmes et il était important pour les cinéastes que les yeux des hommes ne s’immiscent pas. De cette façon, le public ne voit jamais l’histoire à travers les yeux d’un homme.

Dans ce cas, pourquoi inclure la sous-intrigue de Klemperer? Après tout, l’original ne l’a pas. De plus, pourquoi ne pas simplement faire de Klemperer une femme? La raison semble être qu’il était important pour Klemperer d’être un étranger, pour ajouter cette perspective au film. Il ajoute, après tout, une richesse sociopolitique non présente dans l’original. En plus de cela, si Klemperer était une femme, il y aurait toujours une chance qu’elle puisse rejoindre le clan. En faisant jouer le rôle de Tilda Swinton Suspiria, le film gagne un témoin passif des atrocités, servant de représentation allégorique de ce rôle dans la montée du pouvoir fasciste. Cependant, plus intéressant encore est le fait que le rôle de Mère Markos, une sorcière séculaire jouée par quelqu’un en couches et couches de prothèses détaillées, est non crédité. Swinton aurait-il pu également jouer ce rôle?

