SXSW Film Festival annonce les gagnants de 2020 après annulation – Blackfilm

La conférence et les festivals South by Southwest® (SXSW®) ont annoncé les lauréats du jury et des prix spéciaux 2020 du 27e festival du film SXSW, qui a été annulé par la ville d’Austin en raison des préoccupations entourant Covid-19. Le SXSW Film Festival avait déjà plusieurs jurys de prix spéciaux en place et s’est étendu à toutes les compétitions avec jury une fois que la majorité des cinéastes se sont inscrits et que les jurys étaient disponibles.

«Lorsque nous avons organisé et annoncé notre liste pour le Festival du film SXSW 2020, remplie d’une gamme de films merveilleux que nous étions ravis de partager avec notre public unique, nous n’avions aucune idée de l’impact sans précédent que le coronavirus aurait sur toute notre vie», a déclaré Janet Pierson, directrice du film. «Nos cœurs étaient brisés pour tous les cinéastes qui ont investi tant de temps et de talent dans leur travail, dans l’espoir d’une expérience transformatrice lors de notre événement. Nous sommes honorés d’être au moins en mesure de présenter nos récompenses avec jury et spéciales. Nous savons que cela ne remplace pas la vitalité, l’enthousiasme et le potentiel du festival pour des résultats surprenants – et qu’il n’est disponible que pour une petite fraction de notre programme – mais nous espérons que cela aidera à obtenir une reconnaissance bien méritée pour ces merveilleuses œuvres . “

Les longs métrages récompensés par un jury ont été sélectionnés dans les catégories Compétition narrative et long métrage documentaire. Les courts métrages et autres sections avec jury, y compris les Film Design Awards, sont également inclus.

SXSW a également annoncé des prix spéciaux, notamment: Adobe Editing Award, Adam Yauch Hörnblowér Award, Final Draft Screenwriters Award, Louis Black «Lone Star» Award, Vimeo Staff Pick Award et ZEISS Cinematography Award.

Les jurys du Festival du film SXSW 2020 composé de:

Compétition de longs métrages narratifs: Rebecca Keegan, Rodrigo Perez, Kim Yutani

Concours de longs métrages documentaires: Bilge Ebiri, Naomi Fry, Dino Ramos

Programme de courts métrages narratifs: Penelope Bartlett, Monica Castillo, Greta Fuentes

Shorts documentaires: Marjon Javadi, Allison Willmore

Shorts animés: Katie Krentz, Hana Shimizu, Asalle Tanha

Short de minuit: Jonathan Barkan, Derek Kingongo, Brittany Klesic

Vidéos musicales: Jason Baum, Chaka et Qi Dada

Texas Shorts: Denise Hernandez, Jenny Jacobi, Martin C. Jones

Shorts de lycée du Texas: Jonathan Case, Jazmyne Moreno, Barton Weiss

Pilotes épisodiques: Mitch Hurwitz, Emily Nussbaum, Shelby Stone

Louis Black «Lone Star»: Kathy Blackwell, David Fear, Richard Whittaker

Excellence en conception de titres: Ryan Butterworth, Alex Johnson

Excellence en conception d’affiches: Becky Cloonan, Barak Epstein, Kevin Tong

Le programme de cette année aurait comporté 135 longs métrages, dont 99 premières mondiales, 9 premières nord-américaines, 5 premières américaines et 75 films de premiers cinéastes + 119 courts métrages dont 22 clips, 12 premières épisodiques, 7 événements spéciaux, 14 épisodiques. pilotes dans 2 programmes organisés, 30 entrées de conception de titres et 27 projets de cinéma virtuel.

En raison de la demande accrue de la presse et de l’industrie, et à la demande des cinéastes, SXSW continuera à gérer la bibliothèque de projections en ligne Shift72 via 31 mars 2020, pour les films qui ont opté pour la période prolongée.

En raison de l’annulation de l’événement, il n’y aura pas de prix du public pour 2020.

Les prix du festival du film SXSW 2020:

Prix ​​du grand jury du long métrage

CONCOURS DE CARACTÉRISTIQUES NARRATIVES

Gagnant: Shithouse

Réalisateur: Cooper Raiff

«Imprégné de la sensibilité douce et chaleureuse d’A Before Sunrise, auteur / réalisateur / star de la triple menace, le portrait sérieux de Cooper Raiff (et ses débuts de réalisateur) d’un étudiant de première année solitaire et la fille avec laquelle il établit une connexion magnétique est rafraîchissante et sincèrement gagnant. Le Grand Prix du Jury revient à Shithouse. »

Reconnaissance spéciale du jury pour la réalisation: Topside

Réalisateurs: Celine Held, Logan George

«Ces deux réalisateurs créent un monde souterrain urbain texturé pour raconter une histoire poignante de survie et de sacrifice lorsque la maison d’une mère et de sa fille est déracinée. Le cinéma cinétique qui définit leur film Topside se traduit par une expérience de visionnage saisissante et émotionnelle. La reconnaissance spéciale du jury SXSW pour la réalisation revient à Celine Held et Logan George. »

Reconnaissance spéciale du jury pour son action: Vraiment l’amour

Réalisateur: Angel Kristi Williams

Acteurs: Kofi Siriboe, Yootha Wong-Loi-Sing

«La puissance et l’excitation de cette romance moderne vient de la chimie et de la profondeur de ses deux pistes. Leurs performances subtiles et leur charisme d’écran indéniable confèrent à cette histoire d’amour ses enjeux émotionnels. La reconnaissance spéciale du jury SXSW pour le jeu revient à Kofi Siriboe et Yootha Wong-Loi-Sing. »

CONCOURS DE CARACTÉRISTIQUES DOCUMENTAIRES

Gagnant: Un éléphant dans la chambre

Réalisateur: Katrine Philp

«Le deuil est l’un des sujets les plus difficiles pour tout cinéaste. La douleur des jeunes enfants l’est encore plus. Dans An Elephant in the Room, Katrine Philp suit un groupe d’enfants alors qu’ils travaillent avec un centre de conseil en deuil dans le New Jersey. Et bien que le film qui en résulte soit certainement déchirant, grâce au talent artistique et à la sensibilité du réalisateur, il est également inspirant, édifiant et – surtout en ces temps troublés – essentiel.”

Reconnaissance spéciale du jury pour ses réalisations en narration documentaire: The Donut King Réalisateur: Alice Gu

«Les nombreuses histoires d’arrivées de réfugiés cambodgiens en Amérique dans les années 70 sont souvent ignorées. Avec The Donut King, la première réalisatrice Alice Gu met en lumière l’entrepreneur Ted Ngoy et livre un récit d’immigrant finement conçu et opportun qui est une histoire sur le rêve américain autant qu’une histoire de rachat et de surmonter l’adversité pour partir un héritage durable. “

Reconnaissance spéciale du jury pour une voix révolutionnaire: Trouver Yingying

Réalisateur: Jiayan «Jenny» Shi

«Ce documentaire poignant, qui suit l’histoire de Yingying Zhang, une étudiante chinoise diplômée dont la disparition en Amérique amène sa famille à venir la chercher, allie le soin et la constance d’une véritable procédure criminelle à une sensibilité rare aux questions de différence culturelle. , la dynamique familiale et l’expérience des immigrants. »

Prix ​​du grand jury du court métrage

SHORT NARRATIF

Gagnant: Directeur de White Eye: Tomer Shushan

Réalisateur: Tomer Shushan

«Cette histoire opportune et profondément stratifiée a captivé les juges par son approche calme et astucieuse. Sa combinaison de caméra virtuose, de performances puissantes et d’un message profondément humain est sûre de se connecter avec tous ceux qui le voient pour cette raison, nous sommes heureux de lui décerner le prix du jury du Concours de court métrage narratif. »

Reconnaissance spéciale du jury pour son action: Sale

Réalisateur: Matthew Puccini

Acteurs: Morgan Sullivan, Manny Dunn

«Le jury a été impressionné par la façon dont ce court métrage d’une simplicité trompeuse combinait une approche intransigeante de la sexualité avec tendresse et humour, et par les performances nuancées et authentiques des deux acteurs principaux. Le cinéaste a courageusement abordé une situation sexuelle qui est rarement représentée à l’écran, et l’a rendue intime et réelle. »

Reconnaissance spéciale du jury: chéri

Réalisateur: Saim Sadiq

«Ce court métrage dramatique a séduit les juges par son histoire, ses performances et son exécution. Un travail étonnant sur la dynamique sociale compliquée de l’amour queer qui en dit long à travers des regards et des gestes simples. Ses moments les plus poignants sont presque entièrement sans voix. »

Reconnaissance spéciale du jury: Célibataire

Réalisateur: Ashley Eakin

“Un court-métrage humoristique avec de l’esprit et de la morsure, Single subvertit les attentes des téléspectateurs avec un but et une voix sans excuse. Les performances en couches méritent également des éloges. »

SHORT DOCUMENTAIRE

Gagnant: Pas de pleurs à table

Réalisateur: Carol Nguyen

“La façon dont No Crying at the Dinner Table utilise l’un des éléments essentiels du documentaire – l’interview à guichet fermé – pour creuser une douleur non discutée dans la propre famille du réalisateur est perspicace, brute et, finalement, extraordinaire.”

Reconnaissance spéciale du jury: Mizuko

Réalisateurs: Katelyn Rebelo, Kira Dane

“En mélangeant l’animation avec des séquences d’action en direct, Mizuko défie les attentes de ce qu’un film de fiction peut être et faire, tout en offrant du matériel à la fois vulnérable et émouvant, élevant un récit personnel vu à travers un nouvel objectif.”

Reconnaissance spéciale du jury: Día de la Madre

Réalisateurs: Ashley Brandon, Dennis Höhne

“Des rencontres inattendues qui se révèlent comme la chose la plus douce qui soit.”

SHORT DE MINUIT

Gagnant: Le regret

Réalisateur: Santiago Menghini

«Dans Regret, la narration est simple mais concise, permettant à la tension de monter à un rythme efficace. Associé à son solide acteur principal, à sa conception horrible de créature et à son exécution visuelle précise, ce film remporte la plus haute distinction dans la catégorie Short de minuit de cette année. »

Reconnaissance spéciale du jury: Laura n’a pas dormi

Réalisateur: Parker Finn

“Le cinéaste Parker Finn a créé une vision terrifiante d’un monde de cauchemar dans Laura Hasn’t Slept. Le ton, le rythme et la scénographie de ce court métrage plongent complètement le spectateur dans l’expérience du personnage principal, et sa révélation choquante est sûre de laisser les téléspectateurs en vouloir plus. Nous sommes fiers de décerner à Laura Hasn’t Slept une reconnaissance spéciale du jury. »

Reconnaissance spéciale du jury pour la conception de créatures: Stuc

Réalisateur: Janina Gavankar, Russo Schelling

«Nous souhaitons mettre en évidence le design de créature magnifiquement grotesque et profondément troublant de Stucco. Clive Barker serait fier, c’est pourquoi nous décernons au court métrage la reconnaissance spéciale du jury pour la conception de créatures!

SHORT ANIMÉ

Gagnant: Symbiose

Réalisateur: Nadja Andrasev

«Magnifiquement simpliste dans le style, mais puissant dans le contenu… Nous avons été stupéfaits de voir comment ce film aborde les émotions complexes de la trahison, de la solitude et de la curiosité, tout en explorant différentes expressions de la féminité. Il demande au spectateur de faire face à sa propre empathie et à sa curiosité quant à la manière dont l’histoire se déroulera. Cela nous a laissé véritablement engagés et nous nous demandions ce qui allait se passer ensuite. Aujourd’hui, cette histoire racontée à travers le beau métier de l’animation a eu un impact et d’une manière inattendue. “

Reconnaissance spéciale du jury: Non, je ne veux pas danser!

Réalisateur: Andrea Vinciguerra

«Ce conte sombre est raconté avec brio avec des personnages méticuleusement fabriqués à partir de matériaux tactiles et animés image par image. Le résultat final est un récit édifiant et risible. Le savoir-faire de ce film et l’équilibre entre fantaisie et humour noir méritaient d’être reconnus. »

Reconnaissance spéciale du jury: Le châle

Réalisateur: Sara Kiener

«Les personnages exubérants, dont l’histoire prend vie dans ce film, ont chatouillé nos cœurs. Nous étions ravis car ce film nous a rappelé que l’animation dans sa forme la plus simple lorsqu’elle est bien faite peut capturer la joie et la nuance de notre vie quotidienne et de nos amours.

VIDÉOS MUSICALES

Gagnant: 070 Shake – «Nice to have»

Réalisateur: Noah Lee

«Une exploration incroyablement belle mais tragique des vies affectées par un accident de la circulation fantastique. Non seulement son exécution était impressionnante, mais c’était un rappel poignant d’apprécier les gens qui nous entourent dans ce nouveau monde dans lequel nous nous trouvons. »

Reconnaissance spéciale du jury pour l’animation: Mitski – «A Pearl»

Réalisateurs: Saad Moosajee, Art Camp

«Le jury souhaite également décerner un prix de reconnaissance spécial au clip« A Pearl »de Mitski pour une réalisation exceptionnelle en animation, réalisé par Saad Moosajee et Art Camp.»

Reconnaissance spéciale du jury pour la direction: Les Lumineers – «Gloria»

Réalisateur: Kevin Phillips

«Nous aimerions remettre un prix de reconnaissance spécial à Kevin Phillips pour ses réalisations exceptionnelles en réalisation pour le clip« Gloria »de The Lumineers.»

SHORT TEXAS

Gagnant: Accroche toi juste

Réalisateur: Sam Davis, Rayka Zehtabchi

«Un joli petit documentaire avec un grand cœur géant de la taille du Texas, Just Hold On partage avec charme l’histoire d’une jeune fille inspirante qui surmonte les obstacles et capture le cœur de tout un stade de Houston, au Texas. La structure du film crée un espace de narration puissante et émotionnelle. Sam et Rayka capturent vraiment l’âme et l’authenticité du Texas dans ce film. »

Reconnaissance spéciale du jury: Coup d’Etat Math

Réalisateur: Sai Selvarajan

«Coup D’etat Math est un film inventif et complexe sur les luttes de la communauté des réfugiés. Le réalisme social capturé dans l’animation du film ajoute un élément de vulnérabilité et de brutalité au scénario. L’approche intentionnelle et réfléchie de Sai est illustrée dans chaque détail du film. Il présente une riche tapisserie visuelle de médias mixtes combinant animation et action en direct avec des histoires captivantes de pathos et de résilience humaine. »

TEXAS HIGH SCHOOL SHORTS

Gagnant: Wish Upon a Snowman

Réalisateur: Miu Nakata

«Wish Upon a Snowman est un monde en soi. L’imagination à concevoir ainsi que la discipline nécessaire pour filer ce fil placent ce film inquiétant et charmant dans une classe à part. »

Reconnaissance spéciale du jury: Récit

Gagnant: Ultimatum

Réalisateur: Kai Hashimoto

«L’ultimatum est tendu, tordu et terrifiant. Économiquement effrayant avec un excellent son et une scénographie. ”

Reconnaissance spéciale du jury: Documentaire

Gagnant: dévoilé

Réalisateur: Sofia Bajwa

“Au-delà des étiquettes, des idées fausses, dévoilé avec confiance et défie fièrement les stéréotypes pour révéler les filles au-delà de nos préjugés.”

Reconnaissance spéciale du jury: Animation

Gagnant: The Orchard

Réalisateur: Zeke French

“The Orchard est ambitieux et épique avec un cœur sincère mais comique.”

CONCOURS PILOTE ÉPISODIQUE

Gagnant: Embrasse

Réalisateur: Jessica Sanders

«Pour son originalité de voix, sa représentation de personnages et de relations à la fois énigmatiques et attrayantes, ainsi que pour raconter une histoire passionnante dans un monde invisible à la télévision en ce moment – le jury décerne son premier prix au concours pilote épisodique à Embrasse. Avec de vrais rires et un vrai cœur, la présentation promet une série télévisée tout à fait unique avec des personnages dont nous avons hâte d’en savoir plus. Le jury adresse ses félicitations à toute l’équipe créative pour cet excellent projet réfléchi, drôle et professionnel – et est ravi de pouvoir lui donner notre plus haute distinction. »

Jury spécial Reconnaissance pour le théâtre: Cerveau chimio

Réalisateur: Kristian Håskjold

«Le jury est heureux de décerner son prix de reconnaissance spéciale pour le jury de théâtre au cerveau chimio sans vergogne honnête, profondément touchant et non sentimental. A raconté plus de quatre épisodes complets – un énorme exploit en soi – Kristian Håskjold dirige une série qu’il co-crée avec Johan Wang qui dépeint les indignités de la maladie et la lutte de l’espoir avec un euphémisme que seuls les meilleurs drames réalisent. “

Jury spécial Reconnaissance pour la comédie: Lusty Crest

Réalisateur: Kati Skelton

«Pour sa narration incroyablement ambitieuse, son extravagance stylistique, son mélange complètement original de mélodrame absurde, son cinéma comique confiant et sa pure luxure, la reconnaissance spéciale pour la reconnaissance du jury de comédie revient à Lusty Crest. Kati Skelton écrit et réalise ce rêve de fièvre technicolor avec un engagement et une confiance que l’humour réussi et le surréalisme absorbant exigent. “

SXSW Film Design Awards

EXCELLENCE DANS LA CONCEPTION D’AFFICHES

«On ne peut nier à quel point notre travail et nos vies ont changé en quelques mois, mais à la lumière de cela, nous étions tellement excités d’avoir l’opportunité de nous réunir et de voir toutes les affiches de films en personne au siège de SXSW. Il y avait une telle variété de design, de photographie et d’illustration sur l’affichage que cela a rendu nos décisions beaucoup plus difficiles. Nous sommes tous partis inspirés et sûrs que rien ne peut arrêter l’art. »

Gagnant: Laura n’a pas dormi

Concepteur: Olivier Courbet

“L’affiche de Laura n’a pas dormi nous a vraiment marqué. C’est un design audacieux avec un excellent concept. “

Reconnaissance spéciale du jury: Le roi des beignets

Concepteur: Andrew Hem, Charlie Le

«L’affiche de Donut King est indéniablement amusante et nous donne vraiment envie de voir le film. Personnellement, nous aimons les affiches de films illustrés et l’illustration est vraiment bonne ici. »

EXCELLENCE DANS LA CONCEPTION DES TITRES

Gagnant: Voir

Concepteur: Karin Fong

«See nous apparaît comme un titre principal unique et magnifiquement exécuté. Nous aimons les aperçus rapides dans l’obscurité, vous donnant juste assez de temps pour comprendre votre environnement. Les cordes CG sont astucieusement dirigées avec une esthétique légère, élégante et finalement éphémère. Avec les visuels, la conception sonore environnementale utilisée en l’absence presque d’un thème musical discernable ajoute au sentiment de perdre la vue. »

Reconnaissance spéciale du jury: Pourquoi nous détestons

Concepteurs: Allison Brownmoore, Anthony Brownmoore

“Pourquoi nous détestons est un regard obsédant sur le passé de l’humanité avec des scènes qui contrastent les symboles lumineux avec les moments sombres du temps. Des transitions et un traitement des couleurs magnifiquement renforcés renforcent la puissance des images. Ce qui est ajouté aux photos est aussi puissant que ce qui est perdu. »

Prix ​​spéciaux SXSW

Prix ​​Adam Yauch Hörnblowér

En l’honneur d’un cinéaste dont le travail s’efforce d’être entièrement le sien, sans égard pour les normes ou le désir de se conformer. Le prix Adam Yauch Hörnblowér est décerné à un cinéaste de notre catégorie de projection Visions.

Prix ​​Adam Yauch Hörnblowér

Présenté à: En soi

Réalisateur: Frank Oz

Adobe Editing Award

Adobe s’engage à célébrer la créativité pour tous et à permettre à chacun de donner vie à ses histoires. En créant de plus grandes opportunités pour toutes les voix, nous pouvons générer des changements dans nos communautés et faire avancer le monde. Nous sommes fiers de célébrer l’art et l’artisanat du montage en décernant le prix Adobe Editing Award aux SXSW Film Awards.

Adobe Editing Award

Présenté à: Vous ne pouvez pas tuer David Arquette

Éditeurs: Paul Rogers, montage additionnel par David Darg

Prix ​​du dernier projet de scénaristes

Final Draft, la norme de l’industrie en matière de logiciels de scénarisation, est fier de soutenir SXSW et de fournir le premier SXSW 2020 Final Draft Screenwriters Award. Nous sommes fiers de mettre en lumière de nouvelles voix dans la communauté de l’écriture et du cinéma et de nous réunir avec des organisations aux vues similaires, telles que SXSW, qui partagent les mêmes valeurs fondamentales. Un grand bravo au récipiendaire de cette année de la part de nous tous au Final Draft!

Prix ​​du dernier projet de scénaristes

Présenté à: Meilleur été de tous les temps

Scénaristes: Michael Parks Randa, Will Halby, Terra Mackintosh, Andrew Pilkington, Lauren Smitelli

Prix ​​Louis Lone «Lone Star»

En l’honneur du cofondateur / réalisateur de SXSW, Louis Black, un prix du jury a été créé en 2011, le Louis Lone Star Award, décerné à un long métrage mondial en première mondiale à SXSW, tourné principalement au Texas ou réalisé par un résident actuel de Texas. (Prix opt-in)

Prix ​​Louis Lone «Lone Star»

Gagnant: Miss Juneteenth

Réalisateur: Channing Godfrey Peoples

«Le prix Louis Black« Lone Star »a toujours été consacré à la célébration des cinéastes du Texas. Avec Miss Juneteenth, nous pouvons également célébrer une vision d’une communauté et d’une culture souvent négligées ou stéréotypées, mais aussi profondément texanes que les tacos du petit-déjeuner et les embouteillages sur la I-35. »

Prix ​​Louis Black «Lone Star» Reconnaissance spéciale du jury pour son interprétation:

Gagnant: Taureau

Acteur: Rob Morgan

Réalisateur: Annie Silverstein

«Le jury a également voulu reconnaître le travail de Rob Morgan dans Bull, le regard émouvant d’Annie Silverstein sur le lien entre une adolescente à risque et un cavalier vieillissant. Il y a une dignité et une humanité que l’acteur apporte à sa représentation d’un homme battu (mais pas encore brisé) par la vie – un rappel qu’il y a une histoire derrière même le citoyen Lone Star le plus stoïque. “

Prix ​​Louis Black «Lone Star» Reconnaissance spéciale du jury pour le documentaire:

Gagnant: Boys State

Réalisateurs: Amanda McBaine, Jesse Moss

«Cet impressionnant documentaire est aussi raffiné qu’un drame scénarisé, mais il vibre d’une réelle complexité humaine. À travers ces quatre adolescents captivants du Texas, nous voyons le meilleur et le pire du système politique américain se dérouler au cours d’une chaude semaine d’été d’une manière à la fois alarmante et édifiante. Il y a encore de l’espoir pour nous. “

Prix ​​Vimeo Staff Pick

Vimeo est ravi d’annoncer le 3e prix annuel Vimeo Staff Pick Award pour le 2020 SXSW Film Festival. Les courts métrages présentés dans les compétitions Narrative, Documentary, Animation, Midnight, 360 / VR et Texas Shorts sont éligibles pour ce prix, qui comprend un prix en espèces de 5000 $ et, bien sûr, un choix du personnel Vimeo. Le film gagnant sortira sur Vimeo le mercredi 25 mars.

Vimeo Staff Picks Award

Présenté à: Vert

Réalisateur: Kate Cox

«Le prix SXSW Vimeo Staff Pick est décerné à un film qui emmène ses téléspectateurs dans le futur et transmet avec tendresse un sujet très actuel et humain. Nous sommes heureux de récompenser Vert de la réalisatrice Kate Cox. »

Prix ​​cinématographique ZEISS

ZEISS Cine Lenses est honoré de revenir cette année pour soutenir la communauté cinématographique SXSW dans la catégorie Cinématographie. Nous pensons qu’en soutenant l’art dans le cadre, ZEISS aide les cinéastes à réaliser leur vision créative.

Prix ​​cinématographique ZEISS

Gagnant: Échos de l’invisible

Réalisateur: Steve Elkins

Les photos et les photos de films sont disponibles à l’adresse suivante: https://filmmaker.sxsw.com/media

Publicistes pour les projets au programme: Liste des publicistes



À propos du SXSW Film Festival

Maintenant dans sa 27e année, le festival du film SXSW rassemble des créatifs de tous les horizons sur neuf jours pour découvrir une gamme diversifiée et accéder à des milliers de sessions de la conférence SXSW avec des visionnaires de tous les coins des industries du divertissement, des médias et de la technologie.

À propos de SXSW

SXSW se consacre à aider les créatifs à atteindre leurs objectifs. Fondée en 1987 à Austin, Texas, SXSW est surtout connue pour ses conférences et festivals qui célèbrent la convergence des industries de l’interactivité, du cinéma et de la musique. Destination incontournable pour les professionnels du monde entier, l’événement propose des sessions, des vitrines, des projections, des expositions et diverses opportunités de réseautage. SXSW prouve que les découvertes les plus inattendues se produisent lorsque divers sujets et personnes se rencontrent. Pour plus d’informations, veuillez visiter sxsw.com. Pour vous inscrire à l’événement, veuillez visiter sxsw.com/attend.

SXSW 2020 est parrainé par White Claw, American Express et The Austin Chronicle.