SyFy commande le jour de l’adaptation des morts à la série

Le troisième film de la série classique de zombies de George A. Romero se dirige vers le petit écran, gracieuseté de SyFy. THR rapporte que le réseau câblé a donné un ordre direct de 10 épisodes à Day of the Dead, qui adaptera le film d’apocalypse zombie de 1985 de Romero.

Cartel Entertainment, la société derrière Shudder’s Creepshow, produit la nouvelle série avec Jed Elinoff et Scott Thomas en tant que showrunners. Le remake racontera l’histoire de six étrangers essayant de survivre aux 24 premières heures d’une invasion de morts-vivants. Ce synopsis est une diversion du film original, qui a été mis en place dans une installation militaire essayant de lutter contre le début de l’apocalypse zombie, et semble plus conforme à l’original Night of the Living Dead. Comment exactement elle abordera l’adaptation n’a pas encore été révélée en dehors de ce synopsis de base.

La série sera lancée en 2021.