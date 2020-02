SyFy commande une série télévisée de ‘The Day of the Dead’

VaDeadline rapporte que SyFy a donné son feu vert à une nouvelle série télévisée de 10 épisodes basée sur le film de 1985 de George A. Romero, ‘Le jour des morts“. La série présente un scénario de Jed Elinoff et Scott Thomas («The Banana Splits Movie»), tour à tour showrunners.

Il s’agit du troisième des six films qui composent la saga des zombies réalisée par Romero, qui a commencé avec “ La nuit des morts-vivants ” (1968) et s’est poursuivie avec “ L’aube des morts-vivants ” (1978). Ensuite, ils arriveront «Le pays des morts-vivants» (2005), «Le journal des morts» (2008) et «La résistance des morts» (2010). Concernant «Le jour des morts», le film a obtenu une collection mondiale de 34 millions de dollars.

La nouvelle série de SyFyes décrit comme une histoire intense de six étrangers essayant de survivre par tous les moyens les 24 premières heures d’une invasion des morts-vivants. La vérité est que la base de l’histoire semble avoir peu de ressemblance avec l’intrigue du film de Romero, qui suit toujours un groupe de scientifiques qui, au rythme d’une peste zombie, travaillent dans un bnker souterrain essayant de trouver un remède pour La pandémie

‘The Day of the Dead’ est produit par Stan Spry, Jeff Holland et Drew Brown pour Cartel Entertainment (‘Creepshow’), avec Robert Dudelson, James Dudelson et Jordan Kizwanipara HiTide Studios.