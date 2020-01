Syfy lance la série de ‘La grimace diabolique’

Après avoir saisi les droits d’une série de ‘La grimace diabolique‘(Child’s Play) l’année dernière, Syfy a donné le feu vert au projet à prendre par titre«Chucky». Son créateur Don Mancini sera en charge de la production exécutive ainsi que scénariste, showrunner et réalisateur du premier épisode de la nouvelle série.

“Le personnage créé par Don et David a terrifié le public pendant plus de 30 ans”, a déclaré Chris McCumber, président de Entertainment Networks – USA & SYFY. “Nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec Nick et UCP dans cette nouvelle série SYFY, et nous sommes incroyablement fier d’apporter Chucky à la télévision pour la première fois avec les créateurs originaux. “

En 1988, ce film à succès co-écrit et réalisé par Tom Holland est arrivé sur les écrans. Ensuite, six suites arriveront (certaines directement sur le marché intérieur), toutes écrites par Mancini et produites par David Kirschner. De plus, l’année dernière, Orion Pictures a sorti une nouvelle version du film intitulée ‘Diabolical Doll (Child’s Play)’, qui mettait en vedette la voix de Mark Hamill dans le rôle de Chucky en remplacement de l’habituel Brad Dourif.

Mancini et Kirschner seront les producteurs exécutifs avec Nick Antoscia pour leur label, Eat the Cat. La deuxième collaboration de Be Mancini avec Syfy, car ils ont déjà travaillé ensemble dans un laser d’anthologie d’horreur, ‘Channel Zero’.