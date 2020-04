Sylvester Stallone et la famille Cosplay dans le rôle de Tiger King lors de la quarantaine

La quarantaine mène à des révélations intéressantes, comme le fait que Sylvester Stallion et sa famille aiment à la fois Tiger King et le cosplay. Stallone a posté une série de photos sur son compte Instagram de lui-même, de sa femme Jennifer Flavin et de leurs enfants Sophia, Sistine et Scarlet en pleine tenue de casting de la sensation des flocons de Netflix.

Vous pouvez voir les photos ci-dessous dans lesquelles Stallion est Jeff Lowe, Sophia est Joe Exotic lui-même, Flaven est Carole Baskin, Sistine est John Finlay et Scarlet est Erik Cowie. Tiger King est rapidement devenu l’émission la plus discutée sur Netflix (ou en dehors, franchement) et est décrite comme suit:

Parmi les excentriques et les personnalités cultes dans le monde plus étrange que la fiction des grands propriétaires de chats, peu se démarquent plus que Joe Exotic, un polygame et chanteur country western à la bombe et aux armes à feu qui préside un zoo en bordure de l’Oklahoma. Charismatique mais mal orienté, Joe et un groupe incroyable de personnages, dont des piliers de la drogue, des escrocs et des chefs de secte, partagent tous une passion pour les grands félins et le statut et l’attention que leur dangereuse ménagererie recueille. Mais les choses tournent au noir lorsque Carole Baskin, une activiste animale et propriétaire d’un sanctuaire pour les gros chats, menace de les mettre hors tension, attisant une rivalité qui mène finalement à l’arrestation de Joe pour un complot de meurtre pour compte d’autrui, et révèle un conte tordu où la seule chose plus dangereuse qu’un gros chat est son propriétaire.