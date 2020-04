Sylvester Stallone veut revenir aux Gardiens de la Galaxie Vol 3

L’acteur Sylvester Stallone a joué Stakar Ogord dans la suite et il veut maintenant répéter dans Guardians of the Galaxy Vol 3, un film que James Gunn prépare.

Sylvester Stallone a joué un petit mais mémorable rôle dans le deuxième volet de l’équipe la plus dysfonctionnelle du Univers cinématographique Marvel. Il est également apparu à la fin avec certains des gardiens originaux, y compris Martinex de Michael Rosenbaum. Il y a donc de bonnes chances que les deux reviennent Gardiens de la Galaxie Vol 3.

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de détails sur le nouveau film qui clôtureront la trilogie, mais on a toujours supposé que ces personnages reviendraient au MCU à un moment donné. Maintenant, Rosenbaum a révélé que, pour autant qu’il sache, le plan est pour lui et Stallone et le reste des Gardiens originaux de reprendre leurs rôles dans Guardians of the Galaxy Vol 3.

“Je pense que le plan de James Gunn est que nous revenions, donc je ne sais pas comment”, a déclaré l’acteur Michael Rosenbaum. “Je pense que c’était le plan depuis le début … Tu vas voir ces gars dans le générique de fin. Pourquoi amener Sylvester Stallone juste pour être dans une si petite partie? D’ailleurs, il veut rentrer. Les fans veulent en savoir plus sur lui et on ne comprendrait pas qu’il n’apparaissait plus. »

Michael Rosenbaum a également rappelé une histoire drôle sur le moment où il a demandé à l’acteur vétéran son retour possible pour le prochain épisode.

“C’est comme, me demandez-vous, comment savoir? J’ai discuté de ce sujet avec Sylvester Stallone. Il dit: Ecoutez, nous sommes au générique, pourquoi ne nous ramèneraient-ils pas? J’ai répondu: c’est ce que je dis. Il m’a dit: je ne suis pas James Gunn, il peut faire tout ce qu’il veut, mais regardez, s’il était James Gunn, il nous mettrait dans le film Les Gardiens de la Galaxie Vol 3. Je suis comme: Merci, Stallone, merci ».

Ce serait dommage de ne pas voir Michael Rosenbaum (Martinex) et Sylvester Stallone (Stakar Ogord), sans oublier Michelle Yeoh (Aleta Agord), Ving Rhames (Charlie-27) et Miley Cyrus (Mainframe), répéter leurs rôles dans Gardiens de la Galaxie Vol 3.

Bien que le réalisateur James Gunn soit allé sur Twitter pour clarifier les commentaires de Michael Rosenbau, et il ne semble pas qu’ils soient nécessairement de retour dans le prochain film après tout. Bien qu’il ne l’ait pas exclu à 100% non plus.