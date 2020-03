Synopsis de l’épisode Stargirl de DC: indice JSA et rencontres avec la société de l’injustice

Warner Bros.a révélé les détails des trois premiers épisodes de la prochaine série originale de DC Universe Stargirl. Courtney Whitmore revient sur le petit écran avec Brec Bassinger, mettant en vedette l’héroïne de DC. Créé par Geoff Johns, qui a basé le personnage sur sa défunte sœur et a écrit pour la série, le drame pour adolescents se concentre sur Courtney et la Justice Society of America. Alors que le personnage est apparu dans d’autres propriétés en direct, comme Smallville et Legends of Tomorrow, cette série est sa première sortie en solo.

Annoncé au San Diego Comic-Con 2018, les téléspectateurs impatients ont dû attendre plus longtemps que prévu pour Stargirl. Après un changement de calendrier et un travail de post-production, Stargirl arrive officiellement sur DC Universe le lundi 11 mai. Mais ce ne sera pas la seule plate-forme de l’émission, car The CW, via un accord avec DC Universe, diffusera également la série. À partir du mardi 12 mai, le réseau, qui abrite Arrowverse de DC, diffusera la série chaque semaine le mardi soir.

Les descriptions officielles des trois premières heures de l’émission ont été dévoilées. Les épisodes sont intitulés “Stargirl”, “S.T.R.I.P.E.” et “Icicle”. Alors que la JSA aura un objectif central, il en sera de même pour ses homologues pervers, l’Injustice Society of America. Avec l’épisode 3 intitulé après le méchant de la glace, il semble que les héros et les méchants pourraient partager une durée de vie égale dans la saison 1.

“Stargirl”: Dans l’épisode de la première de la série, la vie apparemment parfaite de Courtney à Los Angeles est bouleversée par un déménagement à Blue Valley, au Nebraska avec sa mère Barbara (AMY SMART), son beau-père Pat Dugan (LUKE WILSON) et son demi-frère Mike (TRAE ROMANO), et elle trouve elle-même du mal à s’adapter à sa nouvelle ville et son lycée. Mais lorsque Courtney découvre que Pat recèle un secret majeur sur son passé, elle devient finalement l’inspiration improbable pour une nouvelle génération de super-héros.

“BANDE.”: Après que Courtney ait eu une rencontre inattendue avec un membre de l’Injustice Society of America, Pat lui révèle la vérité sur leur histoire. Pendant ce temps, Barbara est ravie lorsqu’elle voit Courtney tenter de s’entendre avec Pat, ne sachant pas le secret qu’ils ont gardé. Enfin, les choses prennent une tournure dangereuse lors de la soirée portes ouvertes de Blue Valley High lorsque Courtney devient la cible d’un ennemi dangereux.

“Stalactite”: Après une rencontre dangereuse avec un membre de l’Injustice Society of America, Pat avertit Courtney de reculer de ses tentatives de les poursuivre. Mais quand elle rencontre ce qu’elle croit être un message de l’un d’eux, elle exhorte Pat à l’aider. Pendant ce temps, Barbara avance à grands pas au travail, ce qui impressionne son nouveau patron Jordan Mahkent (NEIL JACKSON). “

Des membres de la JSA tels que Sylvester Pemberton / Starman (Joel McHale), Ted Grant / Wildcat (Brian Stapf), Charles McNider / Dr. Mid-Nite (Henry Thomas) et Rex Tyler / Hourman (Lou Ferrigno Jr) devraient apparaître dans l’épisode pilote. De l’ISA, des méchants de DC tels que Lawrence ‘Crusher’ Crock / Sportsmaster (Neil Hopkins) se reproduiront, ainsi que Paula Brooks / Tigress (Joy Osmanski) dans les deux premiers épisodes. Il a été révélé que Hina Khan, qui avait été choisie comme “personnage non divulgué de DC”, jouait Anaya Bowin, la directrice du lycée de Courtney. Bien qu’Anaya n’existe pas dans le canon DC, le nom de famille de Bowin pourrait être lié au méchant DC Isaac Bowin alias The Fiddler.

Il reste à voir quelles connexions Arrowverse la nouvelle série pourrait avoir, à la suite de la fusion de “Crisis on Infinite Earths” de réalités alternatives. Lors d’un montage du nouveau Multivers à la cinquième heure du crossover, le monde de Stargirl a été officiellement désigné comme le nouveau Earth-2. Le tir rapide mettait également en vedette sa nouvelle JSA, avec trois adolescents en tant que Dr Mid-Nite, Hourman et Wildcat. Les fans de longue date de DC ont beaucoup à attendre quand Stargirl arrive enfin en mai.

