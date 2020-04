Le Flash touche à sa fin et nous connaissons déjà les terribles destins auxquels certains des personnages de la série devront faire face.

Malgré la coupure de la pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19), la fin de la saison 6 de Le flash arrivera en mai. Le synopsis de “Success Is Assured” confirme que Barry tentera de sauver Iris du Mirrorverse, tandis que Sue Dearbon fait un geste dangereux qui pourrait ruiner sa vie.

Synopsis final de la saison 6 de Flash:

FIN DE LA SAISON FLASH – Barry (Grant Gustin) élabore un plan risqué pour sauver Iris (Candice Patton) du Mirrorverse. Ralph (Hartley Sawyer) tente d’empêcher Sue (star invitée Natalie Dreyfuss) de commettre une grave erreur qui pourrait détruire sa vie. Phil Chipera a réalisé l’épisode écrit par Kelly Wheeler et Lauren Barnett (# 619).

Plus tôt cette semaine, le showrunner Eric Wallace a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’Iris ne s’échappe du Mirrorverse.

“Avouons-le, à un moment donné, Iris doit sortir du Mirrorverse”, a-t-il dit. “Alors, Iris sort-elle du Mirrorverse? Et comment ça va se passer? Et que se passe-t-il quand c’est le cas? Parce que les conséquences causées par toutes les choses qui ont été vues, vous choqueront trop. Alors quand elle sort, est-elle la même? Telle est la grande question. “

Toujours dans la série Flash, Sue est en conflit avec Black Hole, l’organisation menaçante dirigée par Joseph Carver, le mari d’Eva McCulloch. Elle a passé la saison à essayer de protéger ses parents, qui sont victimes du chantage de Carver, et il semble que la fin de sa vie sera gravement menacée, à moins que Ralph ne puisse l’arrêter en premier.

Abordant la trajectoire de la relation de Ralph et Sue, l’acteur Hartley Sawyer a déclaré: “Il y aura des choses à attendre et il y aura des choses que je pense que 99,9% des gens ne devineraient jamais dans un million d’années.”

La série de Le flash diffusé le mardi à 20 h ET / PT sur The CW et stars Grant Gustin, Candice Patton, Carlos Valdés, Danielle Panabaker, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Danielle Nicolet et Hartley Sawyer. La fin de la saison 6 arrivera le 12 mai.