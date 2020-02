Taika Waititi a révélé que Marvel apportait de nombreux changements à ses cassettes

Partager

Après son succès aux Oscars 2020, Taika Waititi doit préparer ses prochains projets. Le réalisateur, qui sera en charge de Thor: Love and Thunder, a révélé que Marvel apporte plusieurs modifications à ses bandes.

Après avoir remporté un Oscar pour Jojo Rabbit, Taika Waititi Vous êtes plus que préparé pour tout projet que vous réserve votre avenir. L’un d’eux est le film tant attendu de Thor: Amour et tonnerre, et peut-être aussi faire partie de l’univers de Star wars. Quant au premier film, il a récemment révélé qu’il serait très différent de son plan d’origine et a expliqué le rôle qu’il joue Marvel Dans chaque production.

Lors d’une interview avec Variety, le cinéaste Taika Waititi, qui vient de remporter un Academy Award du meilleur scénario adapté, a révélé qu’il n’existe pas encore de script bien défini pour Thor: Amour et tonnerre et, même si c’était le cas, Marvel Il continue fréquemment de réécrire le film jusqu’aux derniers moments de la postproduction.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait la bande pour les bandes dessinées dans lesquelles Jane Foster Il a un cancer, a commenté le réalisateur: «Nous ne savons pas. Ces bandes dessinées ont été une grande inspiration et ont influencé les premiers brouillons. Mais chez Marvel, nous voulons toujours tout changer. Je pourrais dire une chose maintenant et dans deux ans, ce sera exactement le contraire ou cela ne se passera pas de cette façon. Nous continuons à écrire même en post-production. »

Le rôle de Marvel Studios

D’autre part, dans l’interview Taika Waititi parlé des restrictions Marvel Il donne à ses administrateurs. Plusieurs fois, plusieurs réalisateurs ont rompu avec Lucasfilm, également détenue par Disney, et cette décision était due à des différences créatives. C’est un fait qui s’est produit au moins trois fois avec la signature de la bande dessinée.

«Les changements apportés par Marvel sont basés sur ce que le public veut. Nous faisons des tests avec le film. Nous avons filmé pendant deux semaines Thor [Ragnarok] pendant deux semaines avec les décisions originales. Il y a eu d’énormes, énormes changements dans les personnages, dans l’histoire. Nous avons réenregistré des scènes entières. Je pense que c’est pourquoi ils font un excellent travail. Ils sont implacables dans leur recherche d’un bon film », a expliqué le directeur de Thor: Amour et tonnerre.

