Taika Waititi ne sait pas si le film racontera l’histoire du cancer de Jane Foster

L’écrivain / réalisateur Taika Waititi ne sait pas quelle part de l’histoire du cancer de Jane Foster Thor: Amour et tonnerre. Il a été annoncé au San Diego Comic-Con de l’année dernière que Natalie Portman allait reprendre son rôle de personnage dans le prochain film. Portman, qui n’apparaissait pas dans l’entrée précédente de la franchise, Thor: Ragnarok, est apparu sur scène pour soulever Mjolnir (le marteau de Thor), révélant non seulement ses représailles mais aussi le fait qu’elle hériterait du manteau Goddess of Thunder aka Mighty Thor.

Jane Foster a soulevé Mjolnir deux fois dans les bandes dessinées: une fois dans un scénario de «What If» de 1978 et une fois dans un canonique de 2014 par Jason Aaron et l’artiste Russell Dauterman. Ce dernier voit Jane devenir digne de Mjolnir et ses pouvoirs après que Thor soit devenu indigne. Cette histoire voit également Jane souffrir d’un cancer du sein et au lieu d’aider sa condition, devenir le dieu du tonnerre ne fait que l’aggraver, la purger de toutes les toxines, y compris celle qui est le résultat de la chimiothérapie. Étant aimé par les fans, l’histoire de Jane aura un impact évident sur la façon dont Waititi aborde son prochain film Thor.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Jane Foster ne peut pas devenir THOR La façon dont les fans de Marvel pensent

Waititi, qui a réalisé Thor: Ragnarok et devrait diriger Thor: Love and Thunder, a récemment discuté avec Variety après sa victoire à l’Oscar de Jojo Rabbit pour le meilleur scénario adapté. Waititi, qui a déjà admis avoir écrit au moins quelques ébauches de Thor: Love and Thunder, a été interrogé sur le scénario susmentionné et si oui ou non le prochain film mettrait en vedette une Jane atteinte d’un cancer. “Nous ne savons pas”, a déclaré Waititi. “Cette bande dessinée a été une grande inspiration et a eu une influence sur les premières ébauches. Mais chez Marvel, nous changeons toujours tout. Je pourrais dire une chose en ce moment, et dans deux ans , ce sera tout le contraire – ou cette chose n’existera pas. Nous continuons à écrire même en post-production. “

Waititi n’a pas été officiellement crédité en tant qu’écrivain pour Thor: Ragnarok; cependant, on ne peut nier l’impact qu’il a eu sur le dialogue et les personnages du film. Waititi, qui exprime l’hilarant Kronan Korg dans l’univers cinématographique Marvel est connu pour l’atmosphère détendue qu’il crée sur le plateau. Thor lui-même, Chris Hemsworth, a déclaré dans le passé qu’une journée sur le plateau avec Waititi ne ressemblait jamais à du travail. Cela porte à croire que Waititi jouit d’une assez grande liberté dans le processus créatif. Son style dans Thor: Ragnarok et son succès continu en dehors de Marvel avec des films comme Jojo Rabbit l’ont fait écrire officiellement Thor: Love and Thunder. Mis à part l’improvisation, Waititi et Portman ont exprimé leur intérêt pour l’histoire du cancer.

Il est de notoriété publique que Marvel aime jouer des choses près du gilet, surtout maintenant que la plupart de ce qu’ils se préparent à faire avec la phase quatre du MCU est inconnu. Beaucoup pourrait être fait avec l’histoire et le personnage de Jane, d’autant plus que Jane devient même une Valkyrie dans les bandes dessinées. Nous savons déjà que Tessa Thompson reprendra son rôle de Valkyrie dans Thor: Amour et tonnerre. Peu importe l’approche ou le résultat, le fait que Waititi, Portman, Hemsworth et Thompson (qui jouera une Valkyrie ouvertement bisexuelle) reviennent tous au MCU est passionnant pour les fans.

Plus: Jane Foster de THOR vient de devenir la nouvelle Valkyrie de Marvel

Source: Variété

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020) date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020) date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021) date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021) date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021) date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021) date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022) date de sortie: 06 mai 2022

Bond 25: le thème No Time To Die de Billie Eilish disparaît demain

A propos de l’auteur

Josh Plainse est un auteur, journaliste, lecteur assidu, fanatique de cinéma et de télévision basé dans le Wisconsin. Après avoir obtenu un BA en anglais de l’Université du Wisconsin Oshkosh, il s’est lancé dans une carrière d’écrivain indépendant, fournissant du contenu pour un certain nombre de sites Web différents, y compris Bookstr.com, Mandatory.com et Comingsoon.net. Josh travaille pour . couvrant les derniers divertissements tout en poursuivant le rêve sans fin de devenir un romancier et scénariste établi.

Josh accréditerait des personnages tels que Goku, Han Solo, Simba et Maximus Decimus Meridius pour non seulement lui apprendre à être un homme mais lui inculquer une affinité pour la narration. C’est cette obsession incessante qui l’a poussé à rechercher des opportunités qui informent, divertissent et inspirent les autres. Au-delà de cela, il aime la vache tachetée occasionnelle (crier à la New Glarus Brewing Company), faire des pompes et porter des vestes en jean sur Tatooine.

Contactez Josh directement: plainse (at) gmail (dot) com.

En savoir plus sur Josh Plainse