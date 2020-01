Taika Waititi pourrait faire un film Star Wars

Le directeur de Thor: Ragnarok et Thor: Amour et tonnerre, Taika Waititi, pourrait faire un nouveau film de Star wars.

Après la première de Star Wars: The Rise of Skywalker, à Disney / LucasFilm, ils ont décidé de parier sur des séries télévisées Le Mandalorien, Cassian Andor ou Kenobi. Mais ils préparent également les nouveaux films, et il semble que Taika Waititi Je pourrais être le directeur de l’un d’eux.

Taika WaititiIl est actuellement dans le meilleur moment de sa carrière, puisque son nouveau film JoJo Rabbit est nominé dans 6 catégories des Oscars 2020 comme meilleur film, meilleur scénario adapté, meilleure actrice de soutien (Scarlett Johansson), meilleur costume, meilleur design Production et meilleur assemblage. Il a également signé pour réaliser le film Thor: Amour et tonnerre la quatrième tranche de Dieu du tonnerre et que les aventures de ce personnage mythique dans l’univers cinématographique Marvel prendront probablement fin. Sans oublier qu’il était en charge du huitième épisode de Le Mandalorien, qui est le meilleur de la première saison et est superbement réalisé. Il a également prêté sa voix au droïde IG-11, un personnage très charismatique que les fans attendent de moi pour revenir au show de Star wars.

Kevin Feige aura-t-il la clé?

Il y a quelque temps, il a été confirmé que Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, serait en charge de réaliser un film de Star wars. Depuis lors, aucune nouvelle de ces projets n’a été connue. Mais certains acteurs de UCM comme Brie Larson ou Chris Evans Ils ont déclaré qu’ils aimeraient participer.

Il ne serait donc pas étrange que Kevin Feige Je vais confier un réalisateur avec qui vous avez déjà travaillé comme Taika Waititi, pour prendre soin de ce nouveau film de Star Wars Là où sûrement la meilleure action serait mêlée d’humour et d’une nouvelle histoire qui élargit l’univers de la plus importante saga du cinéma.

Taika Waititi reste également impliqué dans l’adaptation des Akira de Warner Bros. Mais ce projet est reporté jusqu’à ce qu’il se termine par des engagements comme Thor 4.

Il a étudié la performance audiovisuelle des spectacles et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.