Taika Waititi pourrait réaliser un film sur “Star Wars”

Une fois le dernier épisode de Star Wars, ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ créé, Lucasfilm continue avec une grande activité, principalement pour recruter de nouveaux cinéastes pour aider à façonner cette saga située dans une galaxie très, très loin. Selon The Hollywood Reporter, l’un de ces cinéastes pourrait être Taika Waititi («Jojo Rabbit»), que le studio aura approchée pour développer un nouveau film.

N’oubliez pas que Waititi a déjà un lien important avec Star Wars, après avoir réalisé quelques épisodes de “ The Mandalorian ” et prêté sa voix au droïde de chasse aux récompenses IG-11. Si l’accord est finalisé, l’univers Star Wars pourrait vraiment bénéficier d’une injection de son ingéniosité et de son style.

Mais il y a un obstacle (qui peut être résolu si Lucasfilm attend quelques années), et c’est le programme chargé de Waititi. Le cinéaste a en attente ‘Thor: Love and Thunder’ (Marvel Studios), ‘Akira’ (Warner Bros.) et le film d’animation ‘Flash Gordon’ (20th Century Fox), en plus de la post-production complète de sa comédie de football, ‘ Le prochain objectif l’emporte. Avec ce scénario, il ne semble pas que Waititi aura le temps pendant au moins 3 à 4 ans.

Pendant ce temps, quelques heures après l’annonce de la nouvelle, Taika Waititi a joué avec ce tweet intelligent où il insiste sur le fait que parfois les choses ne sont pas ce qu’elles semblent …

pic.twitter.com/npDp5Pkrqa

– Taika Waititi (@TaikaWaititi) 17 janvier 2020