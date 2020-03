Taika Waititi prépare deux séries animées pour Netflix

Après de grands succès comme The Mandalorian et Jojo Rabbit, la réalisatrice Taika Waititi a été choisie par Netflix pour réaliser deux projets d’animation. Ils seront basés sur une histoire reconnue qui a déjà eu des adaptations au cinéma.

Taika Waititi C’est imparable. Le réalisateur ne faisait pas seulement partie de Le Mandalorien, le grand produit de Disney + qui a été un succès mondial, mais qui a également remporté un Oscar grâce à son film Jojo Rabbit Pour tous ces succès, et ceux que j’ai déjà eu auparavant Thor, de nouveaux projets seront ajoutés qui seront réalisés avec Netflix. Oui, il y a deux séries animées en cours.

Basé sur les travaux de Charlie et la chocolaterie, Taika Waititi et la plate-forme de streaming qu’ils prévoient de créer un spectacle sur le monde de l’usine et un autre sur les Oompa-Loompas qui travaillent pour le grand magnat des bonbons que Johnny Depp a déjà joué. De plus, le réalisateur de Jojo Rabbit sera responsable de l’écriture, de la réalisation et de la production des deux séries.

“Les programmes conserveront l’esprit et le ton par excellence de l’histoire originale, tout en développant d’abord le monde et les personnages bien au-delà des pages du livre de Dahl”, a annoncé la plateforme de streaming. Dans le même temps, il est confirmé que Netflix prévoit également d’adapter d’autres histoires de Dahl telles que Matilda ou Mon ami le géant.

“Trouver le bon partenaire créatif pour donner vie à Willy Wonka, Charlie et les Oompa-Loompas dans l’animation était une tâche ardue … jusqu’à ce que Taika entre en scène”, a déclaré Melissa Cobb, vice-présidente de l’animation originale chez Netflix. “C’était donc vraiment évident. Si Dahl avait créé le personnage d’un cinéaste pour adapter son travail, je suis presque sûr qu’il aurait créé Taika Waititi“.

Gideon Simeloff (directeur de la société Roald Dahl) a également déclaré qu’il était heureux de cette belle signature: «Selon les mots de Willy Wonka lui-même: nous sommes ravis! Plein de joie! »Avec Taika Waititi rejoignant ce projet. Il y a sans aucun doute Wonka dans le talent créatif de Taika et son sens de l’humour inimitable et nous ne pouvons penser à personne plus apte à diriger le fardeau créatif dans ces premiers spectacles, avec la qualité et les caractéristiques de Netflix. “

Pendant ce temps, le réalisateur continue de célébrer ses succès et se prépare à Thor: Amour et tonnerre, qui abordera les problèmes LGBT.

