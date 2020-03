Taika Waititi réalise la série animée de ‘Charlie et la chocolaterie’

Plus d’un an après que Netflix a annoncé qu’ils développaient diverses adaptations animées avec les histoires et les personnages de Roald Dahl, Deadline avance que Taika Waititi (‘Thor: Ragnarok’) a officiellement signé pour diriger deux séries animées originales basées sur une des œuvres les plus reconnues des auteurs, en particulier le roman de 1964,«Charlie et la chocolaterie».

La première de ces séries se concentrera sur les personnages du célèbre livre, dont le propriétaire électrique de la chocolaterie Willy Wonka. De son côté, la deuxième série est une nouvelle version de l’Oompa Loompa (Umpa lumpa), les petits humains de Loompalandia interprétés (tous) par Deep Roy dans le film 2005 de Tim Burton.

La plate-forme de streaming et The Roald Dahl Story Company ont précédemment annoncé que Netflix élargit l’univers des histoires de Roald Dahl pour le public familial mondial, avec de nouvelles séries d’animation originales exclusives basées sur les livres acclamés de l’auteur.

Pendant des années, les histoires de Roald Dahl ont inspiré une multitude de films et de productions théâtrales. L’intention de Netflix est de réunir une équipe créative et visuelle de grande qualité pour étendre ces histoires qui s’adresseront à un public de tous âges. Netflix reste fidèle à l’esprit et au ton de Dahl par excellence, tout en construisant un univers d’histoires pleines d’imagination qui s’étendra au-delà des pages des livres.

La liste des titres qui comprend l’accord entre Netflix et Roald Dahl Story Company est composée de «Charlie et la chocolaterie», «Charlie et le grand ascenseur en verre», «Le BFG» (Mon ami le géant), «Matilda» , ‘The Twits’, ‘George’s Marvellous Medicine, Boy – Tales of Childhood’, ‘Flying alone’, ‘The Enormous Crocodile’, ‘The giraffe, the pelican and the monkey’, ‘Henry Sugar’, ‘ Billy and the Minpins ‘,’ The Magic Finger ‘,’ Esio Trot ‘,’ Dirty Beasts ‘et’ Rhyme Stew ‘.

Pour l’anecdote, il faut dire que Whititi Rindi rend hommage au classique de 1971, ‘Willy Wonka et la chocolaterie’ dans cette scène de ‘Thor: Ragnarok’ …