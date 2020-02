Taika Waititi sous-estime qu’il réalise un film sur Star Wars

Taika Waititi jette de l’eau froide sur les informations selon lesquelles il s’apprête à réaliser un film Star Wars. Il a été rapporté en janvier que le réalisateur de Thor: Ragnarock et Jojo Rabbit était recherché pour un film au sein de la franchise Lucasfilm. Les nouvelles semblaient certainement avoir un sens; Waititi a réalisé le dernier épisode de The Mandalorian et a fait beaucoup d’argent à Disney via Thor. Cependant, en discutant avec Entertainment Weekly, Waititi a suggéré que les nouvelles n’étaient pas exactes.

“Écoutez, que signifie” approché “?”, A déclaré Waititi en réponse aux rumeurs après avoir un peu froncé les sourcils et secoué la tête. “J’ai vu Star Wars, c’est à peu près autant que ça.”

Bien sûr, ce n’est pas une déclaration définitive selon laquelle il n’a pas été approché, et il pourrait simplement jouer timidement à ce sujet (comme le suggère le titre de la vidéo EW). À l’heure actuelle, Star Wars se concentre actuellement principalement sur ses efforts sur petit écran avec Disney + entre la série préquel de Cassian Andor, la deuxième saison de The Mandalorian et les prochains épisodes finaux de Star Wars: The Clone Wars.