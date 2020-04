Taika Waititi taquine le script “ Over the Top ” pour Thor: Love & Thunder

Taika Waititi dit que tel qu’il est actuellement, Thor: Love & Thunder a tout à fait le script. Waititi a fait une soirée de surveillance en direct de Thor Ragnarok avec Tessa Thompson sur son compte Instagram (par JoBolo) et a pesé là où en était le script jusqu’à présent.

“C’est tellement exagéré maintenant de la meilleure façon”, a déclaré l’écrivain-réalisateur. «Cela fait que Ragnarok semble être un film vraiment sûr, très sûr… ce nouveau film donne l’impression que nous avons demandé à un groupe de 10 ans ce qui devrait être dans un film et que nous avons simplement dit oui à tout.»

Waititi a également parlé du retour de Korg pour le film, ce qui ressemble à un exemple du genre d’envergure dont il parle. “Nous touchons à Korg – comment dois-je le dire? – la culture », a-t-il déclaré. “D’où il vient … quelques spécificités culturelles des Kronans … si vous regardez dans les bandes dessinées, il y a des trucs sur la façon dont ils procréent”

Quant à ce dont il parle, les Kronans sont une espèce exclusivement masculine, sans homologue féminin. Ils se reproduisent en se tenant la main et en se tenant dans un lit de lave pendant trois jours, après quoi un bébé grandit et se développe. Il convient de noter que Waititi a déclaré que le film en était à sa quatrième ou cinquième ébauche et qu’il n’était donc pas terminé. Donc, si nous verrons réellement la discussion sur la pulsion biologique de Korg n’est pas encore certain.

Thor: Love & Thunger mettra en vedette Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale et Waititi lui-même en tant que voix de Korg. Sa sortie est prévue pour le 18 février 2022.