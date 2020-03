Take-Two Interactive de GTA dit que les entreprises devraient adopter le travail à distance

Les développeurs de jeux et les entreprises comme Grand Theft AutoLa société mère de Take-Two Interactive change son point de vue sur le travail à distance au milieu de l’épidémie de coronavirus en permettant à plus de personnel de travailler à domicile. Les récents problèmes de santé ont affecté à la fois les jeux et les événements de l’industrie, ce qui a entraîné un report des événements ou des annulations. Avec des rapports de cas confirmés de COVID-19 surgissant dans des zones précédemment non affectées, les sociétés de jeux cherchent à atténuer les problèmes de santé à long terme.

Historiquement, les développeurs de jeux sont connus pour supporter des horaires de travail rigoureux et dédiés. Les entreprises qui profitent de l’éthique de travail implacable de leurs employés sont connues pour avoir une aversion pour le travail à distance. En 2018, des rapports ont fait état de personnel travaillant des semaines de travail de six jours et effectuant plus de 100 heures de travail au bureau. L’idée que le travail à distance est inefficace est codée en dur dans l’esprit de nombreux professionnels de l’industrie. Cependant, les entreprises évoluent vers un environnement de travail plus ouvert alors que l’épidémie de COVID-19 continue de faire des vagues.

Selon Gamasutra, le PDG interactif de Take-Two (T2), Strauss Zelnick, a parlé ouvertement de l’avenir des télétravailleurs lors de la conférence Morgan Stanley Technology, Media & Telecom. Il a déclaré que l’épidémie en cours finirait par faire croire aux sceptiques du travail à distance. “Une conséquence inattendue [of the outbreak] beaucoup d’entre nous qui sont sceptiques à propos du travail à distance seront moins sceptiques à ce sujet “, a déclaré Zelnick. Take-Two Interactive est un développeur, éditeur et distributeur leader de médias interactifs. Les jeux de la société sont publiés par leurs labels Rockstar Games et 2k. Le PDG de T2 admet qu’il n’est pas lui-même un partisan du télétravail, mais il prévoit la possibilité de devoir permettre au personnel de rester à la maison.

Sa déclaration vient en réponse à une question quant à savoir si T2 entend ou non les développeurs de jeux commencer à travailler à distance, et s’il prévoit ou non que cela affectera la productivité sur le lieu de travail. Auparavant, des rapports ont révélé que le cornoavirus pouvait même affecter la production des consoles de jeux PS5 et Xbox Series X. Cependant, cette question particulière s’adressait spécifiquement au personnel de Take-Two en Californie. Zelnick dit que si la situation devait se produire, les employés devraient trouver un moyen d’être productifs. “Ils vont devoir trouver un moyen d’être tout aussi productifs à la maison”, a-t-il déclaré. “Nous avons accès à la technologie.”

L’acceptation croissante de T2 du télétravail survient à un moment où d’autres sociétés ont déjà mis en place de longues périodes de télétravail mises à la disposition du personnel. Bungie, développeur de jeux comme Halo et Destiny, a déjà activé des mesures préventives pour assurer la sécurité de son personnel. Ils ont lancé un système et une politique de télétravail pour les employés de Bungie dans le monde entier. De même, Microsoft a emboîté le pas de la même manière, offrant des options de travail à distance à leurs employés. Espérons que cette nouvelle norme mise en place en raison du coronavirus se poursuivra et permettra à plus d’entreprises comme Grand Theft Auto’s Take-Two Interactive pour se sentir à l’aise avec leurs employés travaillant à distance.

