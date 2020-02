Takeshi Kovacs fait face à son ancien moi

Netflix a dévoilé le premier plein Carbone altéré bande-annonce de la saison 2 aux côtés d’une nouvelle affiche inquiétante. Dans le monde de cette série de science-fiction inventive, la conscience peut être échangée et téléchargée vers différents corps (appelés manches), qui peuvent être utilisés pour disparaître, trouver une nouvelle vie ou même tromper la mort. Ce dernier est un privilège exclusif des méga-riches, qui peuvent même vivre éternellement dans la même série de manches design. La possibilité de changer de manche est également une aubaine pour le spectacle et est utilisée pour confier les tâches principales de la série à Anthony Mackie.

La première saison a suivi un Takeshi Kovacs récemment réveillé, joué par Joel Kinnaman, qui avait passé les 250 dernières années en prison sans corps. Il est acheté par l’incroyablement riche Laurens Bancroft (James Purefoy), qui a besoin de Kovacs pour résoudre son propre meurtre, un fil d’intrigue qui se mêle rapidement à la propre histoire de Kovacs en tant que révolutionnaire. Kovacs affronte le monde inégal qu’il s’est battu pour empêcher aux côtés d’alliés comme le détective Kristin Ortega (Martha Higareda), qui a un lien avec l’ancien occupant de la manche Kinnaman de Kovacs, et l’exploitant d’IA d’un hôtel, Poe (Chris Conner). La première saison comprenait trois manches différentes pour Kovacs et Altered Carbon la saison 2 continuera d’augmenter ce total.

La nouvelle bande-annonce de la saison 2 d’Altered Carbon jette Takeshi Kovacs de Mackie directement dans l’action et dans un mystère entourant l’amour perdu de longue date de Kovacs, le présumé mort Quellcrist Falconer (Renee Elise Goldsberry). Le synopsis officiel publié aux côtés de la bande-annonce se lit comme suit: “Lorsqu’un travail ramène Takeshi Kovacs dans le monde de Harlan dans une nouvelle pochette, il trouve la planète en guerre – et son amour perdu depuis longtemps dans l’ombre.” Quelle que soit la saison 2 pour Kovacs, il le fera avec quelques améliorations, car la bande-annonce met en évidence que cette nouvelle pochette Mackie est spécialement conçue avec des fonctionnalités telles que la guérison rapide et le temps de réaction avancé. Il le fera également parallèlement au retour de Poe, bien qu’il soit loin de la base d’opérations de l’IA.

Cette saison présentera une foule de nouveaux défis, le plus grand peut-être étant taquiné vers la fin de la bande-annonce lorsque la pochette originale de Kovacs (Will Yun Lee) est vue le poursuivant, marquant la première fois que la pochette est apparue dans le spectacle en dehors de un flashback. Ces nouveaux défis reçoivent un poids supplémentaire avec la nouvelle affiche Netflix tweetée qui présente un Mackie en ruine et le slogan: “Ashes to ashes. Dust to dust.” Consultez l’affiche ci-dessus.

La première saison d’Altered Carbon était une charge hallucinante et divertissante qui mélangeait la dystopie de Bladerunner avec des sensations fortes à gros budget et une vision semblable à Black Mirror des horribles complications que la technologie avancée peut apporter. Ce prochain chapitre semble donner un coup de pied à tous ces éléments jusqu’à un 11 avec les nouveaux révolutionnaires super-manches et morts depuis longtemps dans le giron. Netflix a montré son engagement à étendre la franchise Altered Carbon, il est donc excitant de voir où ils iront avec. L’attente pour voir comment le nouveau mystère se déroule ne sera pas longue puisque la date de sortie de la saison 2 d’Altered Carbon est prévue pour plus tard ce mois-ci.

Carbone altéré la saison 2 arrive sur Netflix le 27 février.

