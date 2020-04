Tamas Nadas discute de ses nouveaux courts métrages humoristiques

L’interview 411: Tamas Nadas

Tamas Nadas est un artiste martial champion du monde, détective de police (à Albuquerque, Nouveau-Mexique), acteur, producteur, cascadeur et réalisateur qui travaille dans le cinéma depuis un peu plus d’une décennie. Originaire de Budapest, en Hongrie, Tamas vit aux États-Unis depuis 2000 et a travaillé sur des films comme The Last Sentinel, Battle Planet et Fierce Target (consultez ma critique de ce film ici). Le dernier projet de Tamas est le court métrage humoristique Perps, écrit et réalisé par Alejandro Montoya Marin, qui est maintenant disponible gratuitement sur YouTube. Dans cette interview, Tamas parle avec cet écrivain de la façon dont il s’est impliqué dans Perps, en travaillant avec le réalisateur Alejandro Montoya Marin, et plus encore.

Bryan Kristopowitz: Comment vous êtes-vous impliqué avec Perps, à la fois en tant qu’acteur et producteur?

Tamas Nadas: Alejandro Montoya Marin, John Kaler et moi avions travaillé sur des idées. Même si je suis plus un gars d’action, ils voulaient que j’essaye la comédie. Puisque John et Kenny (Kenneth McGlothin) sont incroyables pour faire de la comédie, Alejandro m’a poussé dans le rôle que j’apprécie beaucoup maintenant. Hahahahaha. En ce qui concerne la production – Nous l’avons tous produite.

BK: Comment décririez-vous votre personnage dans Perps, Tamas? Le nom du personnage était-il toujours Tamas?

TS: Oui, le nom était toujours Tamas, tout comme John’s était John. C’est ainsi que Ale l’envisageait. Je pense que mon personnage était un stoner maladroit maladroit qui se sentait comme un champion pour avoir réussi à casser une planche.

BK: Où a été tourné Perps? Combien de temps a-t-il fallu pour terminer?

TS: Nous l’avons filmé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique et il a été achevé en deux nuits. Nous avons pu le faire si rapidement en raison de la distribution et de l’équipe incroyables.

BK: Comment c’était de travailler avec le scénariste / réalisateur Alejandro Montoya Marin?

TS: Ce n’était pas la première fois que nous travaillions ensemble. Nous avons réalisé un long métrage intitulé Millennium Bugs et un clip futuriste (San Antonio) l’année dernière. Le gars est fantastique !!! Il est tellement talentueux même que Robert Rodriguez l’aime. Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir croisé son chemin avec lui.

BK: Comment le casting de Perps a-t-il été constitué?

TS: Ce n’était pas un script d’abord puis un casting. Le script a été écrit spécifiquement pour les acteurs. Lou était la seule question au début.

BK: Comment Lou Ferrigno s’est-il impliqué avec Perps?

TS: Lou faisait partie de l’idée dès le début, mais nous ne savions pas si nous pouvions l’obtenir ou non. Nous lui avons envoyé le script via son agence (Presley Talent) et il a adoré. À partir de là, ce n’était plus que de la communication.

BK: Quelle a été la partie la plus difficile de la fabrication de Perps? Quelle a été la plus simple?

TS: Je suis sûr que chacun d’entre nous répondrait à cette question d’une manière différente. Pour moi, c’était au début. Je n’ai jamais fait de comédie auparavant. Même Ale a dit qu’il était inquiet pour moi jusqu’au moment où j’étais devant la caméra.

BK: Est-ce que Perps peut être développé, peut-être dans un long métrage, ou est-ce un court métrage et c’est tout?

TS: Beaucoup de gens ont posé la même question. Ils voulaient en voir plus. Pour l’instant, ce n’était qu’une courte comédie. Mais nous pensons à développer chaque personnage et à créer soit une fonctionnalité soit une mini-série.

BK: Des projets à venir dont vous pouvez nous parler?

TS: Oui! Une fois que nous pourrons commencer le tournage, nous entrerons en pré-production avec un film d’horreur appelé Captive. Ale le dirigera et les principaux acteurs sont Scout Taylor-Compton des films d’Halloween et Cody Frank. Le producteur est Tom Stajmiger. J’ai hâte de voir ce film.

BK: Quel est le statut de Millennium Bugs?

TS: Le film est terminé. Nous l’avons soumis à de nombreux festivals de films, mais à cause de la pandémie, tous les festivals sont annulés pour le moment. Cependant, nous avons été acceptés à Dances with Films à Los Angeles.

BK: Qu’espérez-vous que les téléspectateurs retireront de Perps? Et comment les gens pourront-ils voir Perps?

TS: Juste un bon rire savoureux. C’est un film drôle. Nous devons sourire, surtout en ce moment. Les gens restent à la maison et deviennent agités de ne pouvoir rien faire. Regardez le film et riez parce que je vous le garantis. De plus, c’est gratuit à regarder. Voici le lien.

BK: Combien d’oreillers ont été détruits lors de la fabrication de Perps?

TS: Hahahahahahahaah. Juste un. Mais, j’ai foiré. La première et la deuxième fois, je n’ai pas pu l’ouvrir. C’était amusant. Ils ont coupé l’oreiller et j’ai pu le déchirer.

Un merci tout spécial à Tamas Nadas d’avoir accepté de participer à cette interview et à david j. moore pour l’installer.

