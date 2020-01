Taron Egerton et Scarlett Johansson recherchés pour un petit remake de la boutique des horreurs

Warner Bros. prévoit de refaire Little Shop of Horrors en tant que prospects potentiels dans Taron Egerton et Scarlett Johansson. Fill Circle Cinema rapporte que Egerton, qui a remporté un Golden Globe ce mois-ci pour son rôle dans Rocketman, est en pourparlers pour ce que l’on pense être le rôle de Seymour dans le film prévu. Egerton a joué le rôle dans une production régionale de la comédie musicale au Pays de Galles en 2007.

Pendant ce temps, Jeff Sneider de Collider rapporte que le rôle d’Audrey a été offert à Scarlett Johansson et que Billy Porter est prêt à entendre Audrey II.

La propriété a commencé comme une comédie d’horreur Roger Corman en 1960, mais elle est surtout connue comme la comédie musicale de 1982 et 1986 dirigée par Frank Oz et mettant en vedette Rick Moranis, Ellen Greene, Vincent Gardenia, Steve Martin, James Belushi, John Candy, Christopher Guest et Bill Murray.