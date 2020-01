Taskmaster recherché pour le meurtre d’un important héros de Marvel

2020 va être une excellente année pour Taskmaster, car non seulement il jouera dans le film Black Widow, mais il aura également sa propre série de bandes dessinées

Cette année est prête à devenir une bannière pour Taskmaster, le méchant Marvel apparaîtra dans le film solo Black Widow réalisé par Cate Shortland et présentera également sa propre série de bandes dessinées.

Marvel Comics a révélé les détails de la prochaine série avec Taskmaster en tant que protagoniste, écrit par Jed MacKay et illustré par Alessandro Vitti. La série commence avec le mercenaire qualifié signalé pour le meurtre de Maria Hill et persécuté par la communauté d’espions de l’univers Marvel.

Vous pouvez lire le synopsis et voir la couverture, conçue par Valerio Giangiordano, ci-dessous

TASKMASTER # 1

Écrit par Jed MacKay

Art d’Alessandro Vitti.

Couverture de Valerio Giangiordano

TASKMASTER A TUÉ MARY HILL!

Ou du moins c’est ce que pense le monde entier. Maintenant, les meilleurs espions d’affaires le poursuivent et ils ne s’arrêteront pas jusqu’à ce que Taskmaster soit mort ou efface son propre nom! Suivez JED MACKAY (Black Cat) et ALESSANDRO VITTI (Secret Warriors) dans une aventure qui couvrira le monde entier et enverra des vagues dans tous les coins de la communauté d’espions de Marvel Universe!

Créé par David Michelinie et George Perez au numéro 195 des Avengers en 1980, Taskmaster a la capacité incroyable d’imiter les mouvements de toute personne présente, y compris des combattants qualifiés tels que Captain America ou Black Widow. Depuis lors, le personnage est devenu un anti-héros, bien qu’il soit tombé du côté obscur à plusieurs reprises.

Il travaille comme instructeur de combat et forme les autres à devenir des laquais d’autres méchants en utilisant les techniques qu’il a apprises de son observation des super-héros et participe de temps en temps à des travaux de mercenaires. Interprété au départ comme un méchant, il a également formé le États-Unis Agent et d’autres super-héros néophytes à la demande du gouvernement américain. UU.

Article précédentSTAR WARS: L’ascension de Skywlaker atteindra 1000 millions

Next articleFiltrez l’autre version de Star Wars 9 et c’est spectaculaire

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia pourchassé par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.