TASKMASTER vient-il de tuer un héros et est [Spoiler] Prochain?

Dans une nouvelle série Marvel Comic à venir, Tyran est recherché pour le meurtre d’un allié de longue date des Avengers. Cependant, s’il a commis le crime n’est pas clair. Mais, comme le super-vilain / anti-héros est chassé, il ira à la poursuite de quelqu’un qui a longtemps été sur sa liste de meurtres – l’agent Phil Coulson.

Taskmaster a été créé par David Michelinie et George Perez et est apparu pour la première fois dans Avengers # 195. Anthony “Tony” Masters possède l’une des capacités les plus cool de la bande dessinée, car il est capable de copier les styles de combat de ses adversaires, ce qui fait de lui un adversaire difficile pour un certain nombre de Avengers. Il jouera le rôle du méchant principal dans le prochain film solo (et maintenant retardé) de Black Widow. Cependant, avant cela, il obtiendra sa propre mini-série de Marvel Comics.

Dans Taskmaster # 1 par Jed MacKay et Alessandro Vitti, Taskmaster sera blâmé pour le meurtre de l’agent du SHIELD Maria Hill. On ne sait pas s’il est responsable ou non, mais certains des meilleurs espions de l’univers Marvel traqueront Taskmaster et tenteront de le traduire en justice. Dans la série, Taskmaster affrontera un certain nombre de personnages, dont White Fox, Okoye et Phil Coulson et le Squadron Supreme. MacKay a parlé à Newsarama, où il a révélé que Coulson figure sur la liste des succès de Taskmasters, mais il sera difficile quand il sera accueilli par le Squadron Supreme dans le deuxième numéro de la série.

Coulson est une cible, et Taskmaster attend de mettre la botte depuis que Coulson et un Marcus Johnson (plus tard connu sous le nom de Nick Fury Jr.) se sont affrontés avec notre copain osseux. Cependant, Coulson court avec des gens très dangereux – et Taskmaster va rencontrer leurs plus dangereux. Taskmaster est un grand combattant, un mercenaire ingénieux et une habilleuse accrocheuse.

Mais à quoi ça sert quand vous affrontez le réacteur nucléaire humain, un dieu en forme d’homme?

MacKay a déclaré que la série explorera “des coins inconnus du monde superspy” – y compris le National Intelligence Service de Corée du Sud, et ce qui se passe avec l’agent Coulson. Il est intéressant de voir Taskmaster prêt à lutter contre certains héros méta-propulsés. Bien qu’il puisse être en mesure de copier le style de combat d’Hyperion of the Squadron Supreme, il ne peut pas copier ses immenses pouvoirs, ce qui signifie que Taskmaster devra faire preuve de créativité, il veut toujours se rapprocher de Coulson.

Quoi qu’il en soit, il semble que la prochaine aventure de Taskmaster le verra se battre pour sa vie afin de prouver son innocence. Avec les meilleures agences d’espionnage de l’univers Marvel qui suivent tous ses allées et venues pour le faire tomber, il n’y a pas de solution simple pour que Taskmaster sorte de la situation. Est-il responsable de la mort de Maria Hill? Va-t-il ajouter Coulson à la liste suivante? Nous saurons quand Taskmaster # 1 frappe les magasins – mais, quand cela sera donné les retards de Marvel liés au coronavirus, reste à voir.

