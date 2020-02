Taylor Russell fera ses débuts de réalisateur sur le court métrage «The Heart Still Hums» avec Savanah Leaf – Blackfilm

Variety rapporte que Waves »et la star de« Lost in Space »de Netflix Taylor Russell fait ses débuts de réalisation avec «Le cœur continue de vibrer» un court métrage documentaire qu’elle a co-réalisé avec sa meilleure amie, Feuille de savane.

«Il s’agit des femmes de Sacramento qui sont enceintes ou de jeunes mères qui n’ont pas beaucoup de ressources ou qui sont dans la rue et dépendantes de la drogue et qui ont besoin d’aide», Russell a dit à Variety.

Le film suit six femmes dans deux organisations à but non lucratif, Her Health First et Chicks in Crisis, travaillant pour les aider à obtenir «L’aide dont ils ont besoin pour élever leurs enfants ou les aider à trouver une famille d’accueil ou une famille adoptive», Dit Russell.

Russell a des frères adoptifs et Leaf a une sœur adoptive qui a été trouvée dans l’une des organisations. “Cela signifiait beaucoup pour nous deux de revenir en arrière et d’aider de la manière que nous pouvions, ce qui est de créer une œuvre d’art pour eux”, Dit Russell.

Elle a également expliqué qu’elle avait toujours voulu diriger. “Je pense à [directing] beaucoup quand je suis sur le plateau et comment je ferais les choses “, a-t-elle déclaré. “J’ai toujours voulu le faire et je pense que lorsque vous avez le soutien, cela facilite les choses et j’ai certainement eu du soutien.”

Son travail dans «Waves» de Trey Edward Shults lui a valu le Gotham Independent Film Award pour un acteur révolutionnaire, un prix de virtuose au Festival international du film de Santa Barbara et une nomination au Independent Spirit Award. Elle sera ensuite vue reprenant son rôle de Zoey Davis dans le “Escape Room” suite.