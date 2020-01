Teaser publié pour Big Lebwoski Spin-Off The Jesus Rolls

Le premier teaser du spin-off de Big Turburoski de John Turturro, The Jesus Rolls, est en ligne. Vous pouvez consulter le clip teaser ci-dessous via Screen Media Films, qui présente un regard sur Turturro reprenant son rôle de Jesus Quintana du classique de Coen Brothers. Le film met également en vedette Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Jon Hamm, Christopher Walken, Susan Sarandon et Gloria Rueben et sort le 6 mars.

Écrit et réalisé par Turturro, le film est un remake lâche de la comédie d’action-crime de 1974 Going Places dans laquelle Jésus fait équipe avec des camarades Petey (Cannavale) et Marie (Tautou) pour un peu d’aventure, alors qu’ils partent un coiffeur fou (Hamm) et la loi.