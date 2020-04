Teaser Trailer To ‘Train To Busan’ Sequel ‘Peninsula’ – Blackfilm

Well Go USA a publié la bande-annonce de Train To Busan Presents: Peninsula, la suite du réalisateur sud-coréen Yeon Sang-hoLe film à succès apocalypse zombie de 2016, Train pour Busan.

Le Train original à Busan était à propos d’une épidémie de zombies balayant la Corée du Sud avec des passagers à bord d’un train à grande vitesse luttant pour rester en vie au milieu de l’attaque des morts-vivants.

Situé quatre ans plus tard, le célèbre réalisateur Yeon Sang-ho nous présente PENINSULA, le prochain chapitre piquant de son monde post-apocalyptique. Jung-seok (Gang Dong), un soldat qui avait auparavant échappé à la friche malade, revit l’horreur lorsqu’il est affecté à une opération secrète avec deux objectifs simples: récupérer et survivre. Lorsque son équipe bute sur des survivants de façon inattendue, leur vie dépendra de savoir si le meilleur – ou le pire – de la nature humaine prévaut dans les pires circonstances.

Le film met également en vedette Gang Dong, Lee Re, Kwon Hae-hyo, Kim Min-jae, Koo Kyo-hwan, et Lee Ye Won.

Well Go USA n’a pas annoncé de date de sortie aux États-Unis pour “Peninsula”, bien qu’une déclaration du studio indique qu’il “arrivera bientôt en salles”.