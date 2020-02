Tekken 7: Guide des personnages de Paul Phoenix

Sans doute le jeu de combat le plus populaire disponible Tekken 7 est l’un des rares exemples d’un titre qui gagne en popularité à mesure qu’il vieillit, grâce à un développeur passionné et à un soutien communautaire. Une série abritant une multitude de personnages emblématiques Tekken a une histoire riche et profonde à la fois d’une base de fans passionnée et d’une liste sans cesse croissante. Rivalisant même le personnage principal titulaire de la série, Heihachi Mishima, Paul Phoenix est l’une des figures les plus reconnaissables de la série de jeux de combat hérités. De son design de personnage patriotique à sa coupe de cheveux extravagante, Paul est le design le plus intéressant de Tekken, un jeu rempli à ras bord d’Ogres antiques, de kangourous de boxe et de combattants robotiques.

Dans un jeu avec autant de personnages difficiles à maîtriser et à exécuter, Paul est au sommet comme l’un des plus difficiles. Juste à côté de la famille Mishima dans son exécution, Paul a besoin d’une solide connaissance de ses forces et de ses faiblesses pour exceller. Bien que possédant des armes incroyables, Paul peut être utilisé à de faibles niveaux assez efficacement. Sa véritable force vient de la maîtrise de son style de combat particulier. De ses attaques à dégâts incroyablement élevés à son plafond de compétences élevé, Paul est un personnage préféré des fans dans le jeu de combat hérité pour une raison.

Paul Phoenix en bref dans Tekken 7

Paul représente un créneau intéressant au sein de Tekken 7. Un personnage qui inflige des dégâts importants, Paul excelle dans le contrôle du combat de milieu de gamme comme aucun autre. Avec une grande variété de mouvements de longue haleine, Paul excelle à rester à l’écart et à punir. Jouer à Paul Phoenix signifie que vous jouez avec votre adversaire et pensez à une longueur d’avance sur lui.

Aux côtés de Brian Fury, Paul est l’un des rares personnages “back sway”. Un archétype qui possède la technique pour déplacer leur modèle de personnage vers l’arrière en effectuant une manœuvre de style tête de tête. De cette position, Paul a une variété d’options. Comme mentionné, Paul joue extraordinairement bien le combat de milieu de gamme, avec une variété de coups de dégâts d’éclatement élevés. Ce n’est certainement pas un mauvais personnage de style précipité, il n’est pas le personnage parfait pour s’adapter à cet archétype. Sujette à se dérober, Paul a besoin d’un style à l’écart qui exploite des joueurs trop agressifs.

Le poing de la mort dans Tekken 7

L’attaque emblématique de Paul est sa puissante attaque de coup de poing “mortel”. Fournissant l’une des attaques à dégâts les plus élevés pour un coup de signal, le poing mortel de Paul est un must à utiliser pour maîtriser le personnage.

Ce poing mortel est “mort” sur le bloc, ce qui signifie que si votre ennemi bloque le coup de frappe moyen, vous mangerez en retour un combo de dégâts élevés. Le Death Fist incarne ce que Paul est en tant que personnage, une centrale à haut risque et à récompense élevée. Compte tenu de la nature dangereuse du poing mortel, vous pouvez vous demander, comment vais-je tirer un kilométrage de ce mouvement? La réponse est relativement simple et sera une philosophie commune dans le plan de jeu de Paul.

Le Death Fist est effectué en faisant un mouvement de quart de cercle et en appuyant sur 2, le bouton triangle sur PS4 et le bouton Y sur Xbox. Ce mouvement fournit une attaque médiane de grande envergure qui augmente les dégâts massifs sur votre ennemi. Mais étant donné sa nature dangereuse, comment pouvons-nous l’utiliser efficacement. Autrement dit, il peut être un excellent outil de punition. Utiliser certains des autres puissants outils neutres de Paul plutôt que de vous éloigner de votre adversaire les amènera à vouloir réagir à votre style. C’est là que le poing mortel devient mortel. Pendant qu’ils reniflent leur contre-attaque, vous pouvez chronométrer le poing mortel pour punir leur tentative d’infraction.

Utiliser le mouvement comme un puissant outil neutre offre deux utilisations principales: la première étant, elle augmentera la puissance de votre attaque. C’est une fois qu’un ennemi est touché par un Poing de mort, il ne sera probablement pas du genre à répondre à votre pression. Vous donnant libre cours pour les ouvrir avec des bas ou des lancers. Il fournit également l’un des coups de signal de dégâts les plus élevés du jeu. Donc, si vous avez du mal à effectuer des combos à dégâts élevés, ce poing mortel peut être un supplément temporaire pour rivaliser avec de bons joueurs.

Mais il est essentiel que vous soyez sage lorsque vous utilisez ce mouvement. C’est un risque incroyablement élevé et s’il est bloqué, une punition vous sera envoyée. Mais s’il est utilisé correctement, ce mouvement fait de Paul une puissance offensive mortelle.

Maîtriser le mouvement avec Paul Phoenix dans Tekken 7

Comme mentionné précédemment, Paul est l’un des rares personnages “back sway” du jeu. Pour le bien ou pour le mal, cela donne à Paul un mouvement de balancement arrière avec un quart de cercle arrière. Ce que cela offre à Paul est une punition décente pour les joueurs trop zélés utilisant les attaques élevées de leur personnage contre Paul. Ce qu’il ne laisse pas Paul faire, c’est le mouvement de raccourci supplémentaire “annuler le tiret arrière” que la plupart des personnages peuvent utiliser.

Le tiret arrière facile est abaissé d’un quart de cercle en arrière, puis en appuyant à nouveau sur le bouton de retour. Ceci effectue une “annulation de tiret arrière” ou une annulation de “tiret arrière coréen”. Malheureusement, ce mouvement plus facile n’est pas possible avec Paul et oblige les joueurs à maîtriser l’annulation du “vrai” tiret coréen. Ce mouvement est assez difficile même pour les joueurs qualifiés et nécessitera beaucoup de pratique pour maîtriser.

Vous pouvez vous dire: “Je n’ai pas besoin d’apprendre ce tiret coréen pour être bon avec Paul!” Et c’est vrai, vous n’en avez PAS BESOIN pour réussir avec Paul. Mais étant donné l’utilité mentionnée précédemment de l’odeur de Paul punissant le poing de la mort, c’est un outil essentiel dans son arsenal. Pouvoir entrer et sortir rapidement de la portée effective d’un ennemi est l’un des plans de jeu clés de Paul. Donc, devenir bien versé dans cette technique verra votre efficacité de Paul augmenter de façon exponentielle.

Alors, prenez le temps et maîtrisez la manœuvre afin de tirer le meilleur parti du sommet plat, maître de karaté défenseur de la Terre. Et profitez de votre temps avec sans doute le meilleur jeu de combat disponible actuellement.

Tekken 7 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.

