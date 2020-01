Tekken 7: Trucs et astuces pour devenir un pro | .

La septième entrée dans le géant du jeu de combat, Tekken 7 est l’un des jeux de combat les plus populaires à jouer ou à regarder dans l’ère moderne. La franchise héritée héberge certains des personnages les plus emblématiques du genre. Parallèlement à sa base de fans inconditionnels, Tekken a été l’une des trois plus grandes séries de jeux de combat à entrer sur le marché. Avec la création de Tekken 7, la série a reçu un regain de popularité majeur. Sa fonction de ralenti, sa variété de personnages invités et sa mécanique de jeu satisfaisante associée à son magnifique design visuel ont propulsé le géant du jeu de combat 3D à la pointe du genre.

Contrairement à certains des autres jeux du genre jeux de combat, Tekken a toujours été l’un des moins accessibles aux nouveaux joueurs. Sa vaste liste de mouvements, son système de mobilité difficile et ses compétences requises ont fait de la centrale 3D un obstacle difficile à gravir. Cependant, cette difficulté a été exacerbée au fil des ans. La franchise Tekken n’est pas plus difficile à intégrer que n’importe quel autre jeu en ligne populaire disponible actuellement. Et avec l’augmentation des ressources en ligne, il n’y a pas de meilleur moment pour apprendre à jouer à Tekken que maintenant. Ce guide fournira 5 conseils importants sur la façon de vous améliorer en tant que joueur et de commencer votre chemin difficile vers la maîtrise.

L’une des tactiques défensives les plus populaires dans les jeux de combat 2D traditionnels est le blocage classique accroupi. Dans un jeu de combat d’avion 2D traditionnel, cela protégerait un joueur des options d’un adversaire moins une attaque aérienne ou un lancer. Donc, cela devrait être appliqué à Tekken également, non? Malheureusement, ce n’est pas le cas. Le blocage accroupi dans Tekken, c’est comme demander à votre adversaire de mettre fin au match le plus tôt possible. Cela peut sembler étrange pour un joueur débutant, mais avec une certaine dissection, il sera plus clair pourquoi c’est une mauvaise idée.

Dans Tekken, il y a quatre attaques principales: les hauts, les moyens, les bas et les lancers. Comme leur nom l’indique, un high est une attaque qui vise la tête d’un adversaire en position debout, un milieu frappera le milieu de son modèle de personnage, un bas la partie inférieure de leur corps et un lancer saisira un adversaire. Alors, pourquoi est-ce important? Eh bien à Tekken, une attaque médiane contrera un adversaire accroupi. Donc, si vous bloquez accroupi, une attaque médiane contrera complètement votre blocage accroupi. Donc, si vous vous accroupissez pour bloquer la basse pression d’un adversaire, vous demandez à être frappé par des médiums.

Mais qu’est-ce qui rend les médiums si dangereux? Les attaques moyennes sont universellement les démarreurs combinés les plus courants dans Tekken. Ils peuvent entraîner des dégâts dans plus de la moitié de la vie d’un joueur, sinon plus. Alors que les attaques faibles sont des dégâts relativement faibles. Il y a peu d’attaques basses qui commenceront comme des attaques basses, ce sont plutôt de simples mouvements qui réduiront lentement votre santé. Assurez-vous donc de bloquer la position debout pour éviter ces puissantes attaques médianes!

Tekken 7 a un casting de plus de 40 personnages, qui portent tous une liste de mouvements vaste et intimidante. Ces listes sont généralement une quantité difficile et déraisonnable de mouvements à mémoriser. Et cela reste le cas même avec les maîtres Tekken. De ces dizaines de mouvements, il y en a environ 5 ou 6 qui s’avéreront les plus précieux et devraient être gravés dans l’esprit d’un joueur.

Lorsque vous faites défiler la liste des mouvements de votre principal, recherchez plusieurs options basses, options moyennes, coups sûrs, lanceurs et boutons de panique rapide. Ce sont les éléments constitutifs d’un joueur Tekken fort. Avoir une compréhension des options de vos personnages pour ces scénarios est crucial pour démanteler même l’adversaire le plus qualifié. Maintenant, la question devient, comment puis-je trouver ces mouvements?

Eh bien, la réponse est simplement l’expérimentation. Il y a beaucoup de mouvements dans ce jeu mais il n’est pas impossible de s’y retrouver. Alors, entraînez-vous et expérimentez avec votre personnage pour trouver de bons exemples de mouvements avec ces qualités. La nouvelle fonction d’entraînement aux punitions est une autre façon de découvrir quels mouvements sont bons et lesquels ne sont pas dans ce jeu et doivent être utilisés fréquemment.

L’astuce la plus couramment suggérée lors de l’apprentissage d’un jeu Tekken est d’apprendre les options de mobilité. Cela peut sembler une astuce idiote à fournir à quelqu’un, mais les options de mouvement trouvées dans Tekken sont complexes et difficiles à maîtriser.

Pour un joueur plus récent, c’est terrifiant. Comment peut-on s’attendre à ce qu’un débutant consacre son temps à apprendre le coréen Back Dash? Ou Wavedash? Ou Crouch Dash? Eh bien, la réponse est que nous ne nous attendons pas à ce qu’un nouveau joueur maîtrise ces techniques. Ce sont des manœuvres compliquées et difficiles à maîtriser et peuvent être apprises au fur et à mesure de votre développement.

Un nouveau joueur devrait simplement savoir comment contourner, comment reculer et comment courir. Ce sont les bases pour un nouveau joueur à comprendre en entrant dans la mêlée de Tekken 7. Apprendre à maîtriser un backdash coréen peut être appris plus tard et avec de la pratique, mais savoir quand et comment contourner un adversaire heureux de se lancer gagnera un joueur victoires bien méritées. Apprendre également à ne pas se tenir debout et à devenir un sac de boxe pour un joueur trop agressif peut se résumer en une solide compréhension de comment et quand se précipiter.

Ces options de mouvement peuvent sembler être une chose si triviale à pratiquer, mais vous seriez surpris du nombre de nouveaux joueurs qui se contentent de mettre en place et d’écraser les boutons. Un tiret arrière au bon moment peut placer un joueur dans une position si avantageuse qu’il peut punir avec un gros combo ou simplement un coup de poing au bon moment. Quoi qu’il en soit, la maîtrise de l’art du mouvement avec Tekken 7 peut séparer un joueur novice d’un joueur avancé et devrait être ajoutée au répertoire de tout nouveau joueur à mesure qu’il apprend et pratique le jeu de Tekken 7.

Tekken 7 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.