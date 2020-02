Teraflop: Explication des spécifications de jeu | .

Chaque fois qu’une nouvelle console ou une nouvelle technologie est annoncée dans les jeux, il y a beaucoup de termes techniques qui sont lancés avec peu ou pas d’explication de ce qu’ils signifient réellement.

Le chef de file ces dernières années est Teraflops, un terme qui apparaît en permanence, essayant de mettre en évidence la puissance de nouvelles consoles, comme la Xbox One X et maintenant la Xbox Series X. Mais la question est, qu’est-ce que sont réellement les Teraflops?

La réponse peut devenir un peu technique, mais il reste quelques notions de base à comprendre. Il est également important de comprendre les implications de ce terme technique pour la prochaine génération, car c’est quelque chose que les consommateurs entendront de plus en plus.

Opérations en virgule flottante et mesures des téraflops

En termes simples, les téraflops, ou TFLOPS, sont des équations mathématiques qui mesurent la puissance de calcul. FLOPS signifie Opérations en virgule flottante par seconde. Les opérations en virgule flottante sont les calculs qu’un ordinateur doit effectuer au cours d’une certaine tâche, comme dessiner des polygones pour les graphiques. FLOPS correspond au nombre de calculs impliquant des nombres à virgule flottante qu’un ordinateur peut effectuer en une seconde, et comme vous pouvez vous y attendre, un nombre plus élevé de FLOPS signifie plus de puissance de calcul.

Tout comme les autres unités de mesure, comme les octets d’information, les flops ont plusieurs unités; kiloFLOPS, megaFLOPS, gigaFLOPS, teraFLOPS, etc. Donc avec ça, un Teraflop signifie un billion de calculs par seconde. Gardez à l’esprit que cela est différent de quelque chose comme GHz (Gigahertz), qui mesure la vitesse d’horloge d’un processeur. Au lieu de cela, FLOPS concerne davantage les calculs qu’un processeur peut gérer. Évidemment, tout cela semble encore un peu complexe, mais gardez à l’esprit que Teraflops correspond à la puissance de calcul d’un ordinateur ou d’un système, mais cela ne signifie pas nécessairement que quelque chose va être tout-puissant.

Que signifient les téraflops pour la prochaine génération?

Dans le sens le plus élémentaire, oui, des Teraflops plus élevés signifient que les jeux sur les consoles de nouvelle génération auront de meilleurs graphismes et performances, mais cela ne le garantit pas. Microsoft a annoncé que la Xbox Series X possède 12 Teraflops, le double des six de la Xbox One X. En comparaison, la Xbox One d’origine avait 1,3 Téraflops, tandis que la PS4 Pro en avait 4,2. Cela ne signifie pas que la série X est nécessairement deux fois plus puissante, car plus de facteurs y entrent. La vitesse de base du système et la construction du processeur seront également prises en compte.

En bref, Teraflops n’est pas une chose à laquelle les consommateurs devront penser lorsqu’ils passeront aux consoles de nouvelle génération. Oui, c’est une amélioration considérable, mais ce n’est pas la mesure ultime d’un nouveau système. Les entreprises aiment utiliser Teraflops comme terme, mais les consommateurs n’ont pas besoin de penser à la spécification. Plus haute Teraflops aidera les jeux de nouvelle génération car ils essaient d’utiliser des systèmes complexes comme Ray Tracing, et les chiffres montrent en effet que la Xbox Series X, et très probablement la PS5, sera un peu plus puissante que les systèmes de génération actuelle.

Il y a beaucoup de facteurs entrant dans la Xbox Series X et PS5, et Teraflops n’est qu’une petite pièce du puzzle global.

