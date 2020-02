Teresa Giudice a ordonné à Staub de tirer la queue de cheval de Margaret Joseph

Dans une toute nouvelle vidéo des coulisses de Les vraies femmes au foyer du New Jersey, A prouvé que Teresa Giudice avait ordonné à Danielle Staub de tirer la queue de cheval de Margaret Josephs. L’épingle à cheveux qui a été vue dans le monde entier a poussé Margaret Josephs à aller à l’hôpital et elle a même prétendu que cela la faisait souffrir d’émotion.

Teresa n’a jamais été en mesure de se garder de problèmes depuis la star de la première saison, surtout quand Danielle Staub est concernée. Les ennemis devenus amis ont comploté toute cette saison pour causer des ennuis. Josephs a été présenté au public dans la saison 8 avec ses nattes blondes et sa marque de style de vie, la Collection Macbeth. Son esprit vif et son sens de l’humour sarcastique lui ont causé des problèmes avec Teresa et Staub, mais Josephs ne recule jamais devant un bon argument.

Le mercredi, tout nouvel épisode de The Real Housewives of New Jersey, les fans ont été secoués au cœur alors que Staub révélait des informations incriminantes. Les fans de la série étaient déjà conscients que Stab pouvait être un peu indigne de confiance et on ne s’attendait pas à ce qu’ils croient quoi que ce soit qui ait quitté sa bouche. Melissa Gorga a décidé de prendre le temps de son voyage à Point Pleasant sur la rive pour parler avec Staub, l’informant qu’elle n’était plus la bienvenue dans le groupe. Naturellement, Staub n’allait pas prendre cette nouvelle couchée et après avoir confirmé que son smoothie était sans produits laitiers, deux fois, elle a laissé tomber la bombe qui a laissé les téléspectateurs sur le bord de leur siège.

Tout s’est passé alors que Gorga a expliqué qu’il n’était pas juste de tirer les cheveux de Joseph et que le groupe ne tolérerait pas ce type de violence. Comme d’habitude, Staub s’est défendue en disant qu’elle était incitée et a affirmé que le propriétaire du magasin l’avait encouragée à tirer la queue de cheval de la blonde. Il s’agissait d’un cas classique de ce qu’il a dit jusqu’à ce que Bravo fasse rouler la séquence inédite montrant Staub chuchotant et riant avec Teresa à propos de ce que le propriétaire. La partie la plus incriminante a été lorsque les images ont montré Teresa incitant Staub à dire: “Faites-le”. Il était sûr de dire que des bouches ont touché le sol et l’épisode s’est terminé sur un cintre de falaise.

Dans un avant-goût du tout nouvel épisode de la semaine prochaine, Teresa est confrontée à Josephs, qui lui crie au visage. Dans toute sa gloire Teresa, elle jette son verre, vide la table des boissons restantes, et se précipite, évidemment acculée et attrapée. Les fans se demandent ce que cela signifie pour le reste de la saison et l’amitié de Teresa avec Staub car elle n’a clairement pas agi seule. Les fans ont été attristés de voir Teresa revenir à ses anciennes habitudes, mais pas surpris. Il est sûr de dire que son “namaste” qu’elle avait au début de la saison a disparu.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey diffusé le mercredi à 20 h HNE sur Bravo.

