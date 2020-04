Terraria & # 039; s Final Update, Journey & # 039; s End, Lancement sur PC le 16 mai

La dernière mise à jour pour le jeu hit sandbox indépendant Terraria, intitulé Journey’s End, sera lancé sur PC le 16 mai. Terraria, qui a été publié pour la première fois le 16 mai 2011, est un RPG pixel-art avec exploration, combat et construction qui mène à sa description commune de “Minecraft 2D”. Alors que Minecraft est devenu si emblématique pour être utilisé par les éducateurs et les journalistes qui échappent à la censure, Terraria s’est tranquillement mais sûrement cimenté comme l’autre pilier du genre bac à sable. Terraria diffère du méga-hit de Mojang au-delà de sa dimension esthétique et manquante avec une plus grande concentration sur le butin, les combats de boss et les PNJ. Terraria, développé par le studio indépendant Re-Logic, a atteint son propre niveau de succès, se vendant à plus de 27 millions d’exemplaires et porté sur à peu près toutes les plateformes du marché.

Une partie de ce succès est due à sa profondeur de 9 ans de mises à jour cohérentes, avec la mise à jour finale à venir plus tard cette année comme annoncé par le fondateur de Re-Logic, Andrew Spinks sur Twitter. Annoncé avec une bande-annonce à l’E3 de l’an dernier, Terraria: Journey’s End apporte plus de 800 nouveaux objets, un nouveau mode de difficulté, un bestiaire, la possibilité de jouer au golf et des dizaines d’améliorations de la qualité de vie. Plus tard, Spinks a précisé que les dates de sortie de la console de Journey’s End viendraient bientôt.

En relation: Minecraft: Block by Blockwest Charity Music Festival Coming Soon

Journey’s End est la quatrième mise à jour majeure de Terraria et, comme toutes les autres, est entièrement gratuit pour tous les utilisateurs. Il est doux-amer de voir la mise à jour finale de l’un des jeux indépendants les plus aimés du siècle dernier, mais il sera également excitant de voir ce que Re-Logic peut proposer après Terraria et le Pixel Piracy moins connu. Le 16 mai n’est pas non plus une date choisie au hasard: c’est le 9e anniversaire de Terraria. Découvrez l’annonce ci-dessous:

Suivant: Le Steam Game Festival revient pour aider à combler le vide laissé par l’E3 2020

Source: Twitter