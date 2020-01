Terry Jones de Monty Python décède à 77 ans

Le monde a perdu aujourd’hui une légende de la comédie et du divertissement. Terry Jones, de renommée Monty Python, est décédé. Il avait 77 ans (via The Hollywood Reporter). Jones souffrait de démence, qui a été révélée publiquement par son fils Bill en septembre 2016, et Jones n’a donc pas pu parler. Il est décédé mardi 21 janvier.

Sa famille a annoncé dans un communiqué: «Nous sommes profondément attristés d’avoir à annoncer le décès de l’époux et père bien-aimé, Terry Jones. Terry est décédé le soir du 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après une longue bataille extrêmement courageuse mais toujours de bonne humeur contre une forme rare de démence, la FTD. Au cours des derniers jours, sa femme, ses enfants, sa famille élargie et de nombreux amis proches ont constamment été avec Terry alors qu’il s’échappait doucement chez lui dans le nord de Londres. Nous avons tous perdu un homme gentil, drôle, chaleureux, créatif et vraiment aimant dont l’individualité sans compromis, l’intellect implacable et l’humour extraordinaire ont fait plaisir à d’innombrables millions de personnes au cours des six dernières décennies. »

Jones était un membre fondateur de la troupe de comédie Monty Python. Son travail comprenait la co-réalisation et la co-écriture du film classique Monty Python et le Saint Graal. Il a également réalisé Life of Brian de Monty Python, où il a joué le rôle principal de Mandy Cohen, la mère de Brian Cohen. Il a ensuite réalisé le troisième film de Monty Python, Le sens de la vie.

Jones a longtemps été considéré comme le cœur de la troupe Monty Python. L’acteur, écrivain, réalisateur, historien, poète et comédien est né dans le nord du Pays de Galles et a étudié l’anglais à l’Université d’Oxford, où il a rencontré un autre membre de Monty Python, Michael Palin. Finalement, ils formeraient la troupe de comédie avec John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam et Graham Chapman. Leur émission télévisée, FLY Circus de Monty Python a été diffusée sur la BBC pendant quatre saisons entre 1969 et 1974.

Ses autres crédits de réalisateur après Le sens de la vie incluent Erik le viking, les services personnels et le vent dans les saules. En tant qu’écrivain, il est l’auteur de nombreux livres pour enfants, La Saga d’Erik le Viking, et le classique culte de Jim Henson en 1986, Labyrinth.

Jones finira par se réunir avec la troupe Monty Python en 2014 pour une tournée en direct, Monty Python Live (principalement). Ce qui devait à l’origine être un spectacle final unique a reçu une telle demande, il a reçu neuf dates supplémentaires. Jones laisse dans le deuil son épouse Anna Soderstrom, leur fille Siri et ses deux enfants de son premier mariage.