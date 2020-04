Test de Christian Bale avec le costume de Val Kilmer Batman

Les tests d’écran avec lesquels les acteurs ont été choisis pour la trilogie Dark Knight se révèlent où l’on voit Christian Bale dans le costume de Val Kilmer Batman.

Les trois films de Le chevalier noir (2005, 2008, 2012) font déjà partie de l’histoire du cinéma. Parmi ses grands succès figurent les scripts et la direction de Christopher Nolan, mais aussi les acteurs qu’ils ont choisis pour chaque personnage de DC Comics. Christian bale Il était un grand Bruce Wayne et maintenant nous pouvons voir qu’il a fait les tests avec le costume de Val Kilmer Batman.

La vidéo commence avec Christian Bale, Cillian Murphy et Eion Bailey, tous vêtus de la tenue Val Kilmer Batman. Cependant, nous pouvons également voir des tests d’écran pour Selina Kyle / Catwoman d’Anne Hathaway, Bane de Tom Hardy et Harvey Dent / Dos Caras d’Aaron Eckhart.

Pourquoi n’ont-ils pas porté le costume de George Clooney?

Il semble que le film Batman et Robin 1997 a été si mauvaise et le costume de Batman a été tellement critiqué que Warner ne l’utilise plus pour les tests de caméra. Heureusement, avec la trilogie Dark Knight, il a honoré l’un des plus grands héros de DC Comics. Et cela a bouleversé le genre du film de super-héros.

Des années plus tard, il a été redémarré par Ben Affleck dans les films de Batman v Superman: l’aube de la justice (2016), Justice League (2017) et avec une brève scène dans Suicide Squad (2016). Maintenant, il aura à nouveau un nouveau visage et dans ce cas, il sera Robert Pattinson celui qui l’interprète. Le jeune acteur qui s’est fait connaître dans Twilight a déjà reçu les conseils de Christian Bale. Mais aussi du réalisateur Christopher Nolan qu’il rencontrera sur Tenet.

Le film de The Batman en théorie, il sortira à l’été 2021, mais pour l’instant son tournage est interrompu par la pandémie mondiale causée par le coronavirus. Ils peuvent donc changer la date d’arrivée dans les salles.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.