Test du manga My Home Hero 2

My Home Hero 2. Couvrir un crime parfaitement est presque impossible, mais il semble que Tetuso a réussi, non?

Les yakuzas enquêtent sur la disparition de leur membre, et Tetsuo et sa famille sont sous observation, toute erreur peut coûter la vie à tout le monde. Il a un plan, il est consciencieux et il est sûr qu’il le réalisera pour sa famille. My Home Hero est un manga criminel auquel vous ne vous attendez pas, mais il vous attrapera.

Dans My Hero 2, pour protéger votre famille Tetsuo Il a fini avec un yakuza et l’a fait disparaître, mais le reste du groupe le poursuit, car il ne semble pas correspondre. Mais son plan fonctionne, il est presque parfait, juste son sang froid et l’aide de sa femme ont rendu tout un peu plus facile. Mais seigneur Kubo, père des morts, veut savoir où il est, et oblige le groupe à chercher. Kyokuya, le junior le plus talentueux soupçonne mais ne peut rien prouver, mais la pression le conduit à une décision inattendue, et surtout, très dangereuse pour la famille de Tetsuo. Que fera notre protagoniste?

L’histoire de Naoki Yamakawa Ça se complique, la situation se tord lentement donc on ne sait pas à quoi s’attendre. Son évolution de la situation est exemplaire, d’abord Tetsuo s’occupe de son plan, puis on voit Kyokuya enquêter sur tout. Chaque personnage tient son intrigue à la perfection sans la mélanger. C’est un développement clair et concis, et cela ne vous prépare pas au tournant de l’histoire qui vient avec un coup et un coup, et change la direction de tout.

UN VRAI MONDE POUR UN CAS FICTIF

Les personnages japonais répondent très bien aux stéréotypes que nous connaissons de la société japonaise, l’exécutif du tas, le yakuza dédié au clan, le leader tordu et ambitieux qui s’occupe avant tout du sien et abuse de son pouvoir d’accorder des caprices à son fils. Mais dans tout cela, la situation montre les détails de chacun d’eux, ce qui les rend tridimensionnels. Leurs relations marquent beaucoup leur caractère, celui du père et du mari désintéressé, celui du soldat loyal et celui du chef impitoyable, laissant tout le poids tomber sur eux et laissant l’histoire couler avec simplicité, mais nous laissant avec tout les entourant. Le plan, l’enquête, tout finit par se fondre dans un complot commun qui nous laisse en redemander.

Le dessin commence à avoir un changement subtil. Elle n’est plus si descriptive, et cherche plus de contraste, la tension des situations apparaît en fond noir sur des scènes illuminées avec beaucoup de lumière. Mashashi Asaki essayez de montrer l’action d’une manière complètement définie, afin qu’aucun détail ne soit perdu, afin que les plans de Tetsuo soient clairs comme s’il s’agissait d’un manuel. Mais lorsque les yakuzas entrent en scène, les ombres apparaissent. Les noirs et les gris qui composent la vie des criminels les différencient de la vie actuelle du courant dominant, et chaque fois qu’il entre dans ce monde, il est imprégné de contrastes ombragés. Personne qui entre dans le côté obscur n’en ressortira propre.

Nous sommes face à une histoire qui se complique petit à petit, recherchant l’intérêt du lecteur avec des mouvements intelligents, et avec une esthétique simple qui vous accompagne dans une histoire qui coule avec simplicité. C’est le carré du cercle, un simple complot avec de nombreux détails, et c’est ce qui le rend si addictif, que vous voulez en savoir plus, non seulement pour savoir ce qui va se passer, mais pour en savoir plus sur tous les personnages.

My Home Hero 2

Titre: My Home Hero 2

Auteur: Masashi Asaki

Édition: BN. En espagnol

Format: Broché

Illustrateur: Naoki Yamakawa

ISBN: 9788418094644

Nombre de pages: 192

Description: La bonne réponse pour ma famille et moi pour survivre n’existe pas !!

JOTA (J.C.Royo)

4,0 4,00 5

Score moyen

Note des utilisateurs / 5 (Soyez le premier! Votes)

JOTA (J.C.Royo)

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.