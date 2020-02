Thandie Newton jouera dans le thriller néo-occidental ‘God’s Country’ – Blackfilm

Deadline rapporte que l’actrice gagnante des Westworld Emmy Thandie Newton fera la une Julian Higgins‘Premier long métrage de réalisateur Pays de Dieu pour Cold Iron Pictures et The Film Arcade.

Le thriller néo-occidental se déroule dans le sombre paysage hivernal de Mountain West. Newton joue un professeur d’université vivant seul à la lisière de la forêt nationale. Un jour, elle affronte deux chasseurs qui empiètent sur ses terres, déclenchant une bataille de volontés aux ramifications dangereuses.

Scénariste Shaye Ogbonna adapté le script avec Higgins de James Lee BurkeLa petite histoire de Winter Light. Burke est l’auteur à succès du New York Times de la série policière Dave Robicheaux et de nombreux autres romans.

PDG de Cold Iron Miranda Bailey et Amanda Marshall produisent le film, avec Halee Bernard et Higgins. Anthony Ciardelli et The Film Arcade’s Jason Beck serviront de PE. ICM Partners représente le film, qui commence la photographie principale cette semaine au Montana.

Newton entame sa troisième saison de Westworld sur HBO le 15 mars. Elle a remporté l’an dernier un Emmy Primetime pour la meilleure actrice de soutien dans une série dramatique à son tour en tant que Maeve Millay, la séductrice robotique qui s’acharne à la vengeance dans la saison 2. Elle était également nominé pour les Golden Globe Awards consécutifs ainsi que pour deux SAG Awards. Newton jouera ensuite dans Lisa Joy’s Réminiscène en face de Hugh Jackman pour Warner Bros.