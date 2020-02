Thanos devient l’hôte de Venom dans un nouveau fan art

Le Thanos du MCU devient Veninest l’hôte d’un nouveau fan art mettant en vedette les deux personnages de Marvel. En tant que méchant de la saga Infinity, Thanos a eu un effet énorme sur le MCU comme les fans le savent. Interprété par Josh Brolin, le personnage est apparu brièvement dans Guardians of the Galaxy et Avengers: Age of Ultron. Cependant, grâce à plusieurs sbires travaillant en son nom, Thanos n’a pas eu une présence substantielle avant Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. Beaucoup ont applaudi la performance de Brolin pour avoir contribué à faire de la conclusion de la saga Infinity un succès.

En tant que l’un des plus grands méchants de Spider-Man, Venom / Eddie Brock a joué un grand rôle dans Spider-Man 3 de 2007, joué par Topher Grace. Il est également apparu brièvement dans The Amazing Spider-Man 2. Cependant, sa plus grande apparition sur le film jusqu’à présent a été dans le film Venom de 2018 de Sony, qui est considéré comme la première entrée dans Marvel Universe de Sony. Dans ce film, il a été interprété par Tom Hardy, qui reprendra son rôle dans Venom 2 plus tard cette année. Comme Spider-Man, Venom est un personnage Marvel n’appartenant pas à Marvel Studios, ce qui signifie que le personnage n’apparaîtra probablement pas dans un film MCU non-Spider-Man. Cela restera le cas à moins que Marvel et Sony ne concluent un accord similaire à celui qu’ils ont récemment augmenté pour que Spider-Man de Tom Holland apparaisse dans d’autres films MCU.

Thanos et Venom n’ont peut-être pas partagé l’écran dans le MCU, mais cela n’a pas empêché un artiste d’imaginer ce qui se passerait si Venom acceptait Thanos comme hôte. Dans une nouvelle image, ultraraw26 représente Thanos comme s’il était l’hôte de Venom. C’est une combinaison terrifiante qui rend les deux méchants encore plus redoutables. Thanos brandit également le gantelet Infinity sur la photo, ajoutant encore plus de puissance à l’image. Découvrez-le ci-dessous:

Venom 2 filmant depuis le début de l’année, des photos et des vidéos ont commencé à se mettre en ligne. Pour cette raison, les fans ont commencé à se faire une idée de certaines scènes du film. La plupart d’entre eux ont à voir avec Cletus Kasady de Woody Harrelson, qui a obtenu une nouvelle coupe de cheveux beaucoup plus en ligne avec le personnage de la bande dessinée. De récentes photos ont également montré qu’Eddie Brock était secouru par un autre symbiote, ce qui a laissé beaucoup de gens se demander comment le moment allait arriver.

Bien que les fans soient probablement surpris par le mashup de Thanos et Venom, cela fait une combinaison intéressante, en particulier avec le Infinity Gauntlet. Compte tenu de la quantité de problèmes que les Avengers ont eu à vaincre Thanos, c’est probablement pour le mieux qu’ils n’avaient pas non plus affaire à Venom. Cependant, il n’est pas hors de la possibilité que les Avengers se rencontrent un jour Venin, à condition que Sony et Marvel décident d’un accord. Au moins si cela se produit, Thanos ne sera pas dans le mélange comme il est ici.

Source: ultraraw26

