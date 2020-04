Thanos et Galactus ont été vaincus par un super-héros surprenant

Thanos et Galactus sont sans aucun doute deux des êtres les plus puissants de l’univers Marvel, mais lorsqu’ils se sont retrouvés face à face avec un super-héros particulier, ils ont été vaincus.

En ce qui concerne les héros qui ont vaincu Thanos et Galactus, la liste n’est pas particulièrement longue. Cependant, il y a une fille qui a affronté les deux méchants cosmiques et est sortie victorieuse. Voici Squirrel Girl. Doreen Green est apparue pour la première fois dans Marvel Super-Heroes # 8 (1991) et a été créée par Will Murray et Steve Ditko. Elle a de la force, de l’agilité, une grosse queue touffue et la capacité de communiquer avec les écureuils.

Dans The Unbeatable Squirrel Girl de Ryan North et Erica Henderson, qui a remporté le prix Eisner, elle s’est retrouvée face à face avec certains des plus grands méchants de Marvel. Après cela, il a atteint le sommet.

Dans The Unbeatable Squirrel Girl # 3 (2015), Doreen se retrouve sur la lune dans le but d’arrêter Galactus. Elle utilise l’armure d’Iron Man pour atteindre l’espace et fait de son mieux pour donner un coup de pied au pied de l’être cosmique géant en vain. Cependant, quand elle pose des questions sur ses projets pour la Terre, le sujet de Thanos se pose et les deux sont unis par leur haine pour le “titan fou”. Il parvient à convaincre Galactus de se régaler sur une planète riche en noix au lieu de la Terre. Les deux finissent par retourner sur la lune après avoir mangé des noix. Galactus accepte de pardonner à la Terre.

Alors, comment Squirrel Girl a-t-il vaincu Thanos? Dans l’édition spéciale de vacances de 2005 de Dan Slott et Ty Templeton Great Laker Avengers Glx-Mas (2006), l’écureuil a pour mission d’obtenir plus de papier hygiénique pour l’équipe. Cependant, elle trouve un vaisseau spatial dans un champ et lorsqu’elle enquête, elle rencontre Thanos. Bien que le combat ne soit pas montré, Squirrel Girl se tient au-dessus du corps de Thanos lorsque Uatu le Veilleur semble lui dire qu’il vient de sauver le multivers. L’Observateur prétend même qu’il est le vrai Thanos. Peu d’explications sont données, mais Doreen a vaincu Thanos dans une bataille en tête-à-tête.

Squirrel Girl ne semble pas être la menace la plus intimidante de l’univers Marvel. Mais, avec son fidèle écureuil Tippy-Toe à ses côtés, il a réussi à convaincre Galactus de ne pas se nourrir de la Terre (et l’a maîtrisé avec des noix) et a détenu Thanos avant de tenter de détruire le multivers. Prouvant que même contre les plus grandes menaces de la galaxie, la fille écureuil peut être cruciale tout en mangeant des noix.

