Thanos Fan Art avec l’armure d’Iron Man Hulkbuster

Thanos est devenu le plus grand méchant du Univers cinématographique Marvel, notamment à sa participation au cinéma Avengers: Infinity War (2018) et Avengers: Fin de partie (2019), mais il y a ceux qui pensent que cela aurait pu être beaucoup plus spectaculaire s’ils avaient à un moment donné pris la technologie de Iron man de l’armure Hulkbuster. Il est clair que si nous avions pu voir que dans le cinéma, cela aurait été vraiment imparable.

On ne reverra plus le personnage au cinéma … pour l’instant.

Thanos était plus qu’un méchant, il a créé un événement autour de lui où le but était de rassembler les Infinity Gems, et que des objets puissants ont été utilisés jusqu’à 4 fois entre les deux films.

La première fois, c’était quand Thanos Il a terminé son plan et anéanti la moitié de la vie de l’Univers, équilibrant ainsi toutes les ressources afin qu’il n’y ait plus de guerres ou de misère. Alors que la deuxième fois, c’est le méchant lui-même qui les a utilisés pour les détruire, cela a conduit à penser aux Avengers qui avaient échoué. Mais il y avait de l’espoir, depuis le retour de Ant-man 5 ans plus tard, ils ont pu activer le plan de déplacement temporaire et ainsi récupérer les objets dans des délais différents.

La troisième fois, c’était Hulk qui a utilisé le Infinity Gems pour récupérer tous ceux qui avaient disparu 5 ans auparavant. Cela a brisé la main avec laquelle il a utilisé le gant.

Enfin, Iron Man s’est sacrifié pour toute l’humanité et a fait disparaître Thanos, bien que cela lui ait malheureusement coûté la vie. Nous ne verrons donc jamais aucun des deux personnages au cinéma, bien que l’armure Hulkbuster s’il pouvait être réutilisé par Bruce Banner à un moment extrême de besoin.

Même si MarvelIl présentera probablement de nouveaux génies inventeurs qui créeront des objets puissants et cela signifiera que la grande armure capable de faire face à Hulk est déjà obsolète.

