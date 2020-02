The Bachelor: Casting Call pour les générations plus âgées

La franchise Bachelor est un pilier de la télé-réalité depuis ses débuts en 2002. Chaque saison, une liste de jeunes prétendants rivalisent pour attirer l’attention d’un célibataire tout aussi jeune … et l’Amérique le dévore. Cependant, la plupart des candidats ont entre 20 et 30 ans. Seule la saison 6, le baccalauréat Byron Velvick avait 40 ans, et il a choisi une femme dans la trentaine pour donner sa dernière rose. Pour les personnes dans la cinquantaine, la soixantaine et plus, la série peut ne pas être aussi inclusive qu’elle le devrait ou pourrait l’être. C’est pourquoi le nouveau spin-off de Bachelor pourrait être un succès d’audience. La productrice Lindsay Liles a publié l’avis sur sa page Instagram lundi. Il met en évidence des opportunités très excitantes pour les personnes en âge d’or.

L’avis se lit comme suit: “Êtes-vous entré dans votre âge d’or et à la recherche de romance? Les producteurs de The Bachelor recherchent des hommes et des femmes célibataires actifs et sortants âgés de 65 ans et plus pour un nouveau spectacle de rencontres passionnant!” L’appel de casting se poursuit: “Les personnes intéressées sont encouragées à se diriger vers SeniorDatingShow.CastingCrane.com.”

Selon Pew Research, en 2016, les baby-boomers étaient plus nombreux que les milléniaux de 74,1 millions à 71 millions. Cela signifie que tandis que la plupart d’entre nous sont à bout de souffle en regardant les jeunes, les gars dans la vingtaine comme Colton Underwood et Peter Weber canoodle dans les bains à remous, les baby-boomers sont exclus de la conversation. C’est une grande partie des cotes d’écoute de la télévision et des commandites qui ne sont pas réclamées chaque année. Des sites de rencontres comme OurTime.com et SilverSingles ont capitalisé sur le marché en créant un espace sûr pour que les utilisateurs matures trouvent l’amour parmi une mer d’abonnés de 18 à 49 ans. C’est maintenant au tour de la télévision de se lancer dans l’action. Quant à la nouvelle série senior Bachelor, on ne sait pas si Chris Harrison sera l’hôte. Cependant, l’émission rejoint les rangs d’autres spin-offs, notamment The Bachelorette, Bachelor Pad, Bachelor in Paradise et Bachelor Winter Games.

Cette idée est tellement stupide. Il n’y a tout simplement pas d’autre moyen de le dire. Pour les personnes qui aiment leurs parents ou grands-parents et se plaignent tranquillement de leur incapacité à se connecter de manière romantique, il y a enfin de l’espoir. Non seulement cela, mais pensez à tous les parents attrayants de célibataires et de candidats à la licence qui sont célibataires ou veuves et pleurent de vouloir que leurs enfants trouvent l’amour. Maintenant, cela peut leur arriver aussi. Il y a tellement de mœurs dépassées dans la société, allant du «vêtement adapté à l’âge» à rendre les aînés invisibles simplement parce qu’ils sont un peu plus âgés que le reste d’entre nous. Il s’agit de la programmation de la réalité temporelle consacrée au thème de l’âgisme. Espérons que ce nouvel ajout à Le célibataire franchise fera exactement cela.

Source: Pew Research, People

Le baccalauréat: Peter Weber choisit ses six derniers candidats

