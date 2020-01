The Bachelor: How Front Runner Hannah Ann Sluss IS the Competition

Hannah Ann Sluss a reçu la première impression de rose lors de la première de la saison 24 Le célibataire. Originaire d’Hollywood, Weber est prêt à trouver l’amour après avoir subi un terrible chagrin aux mains d’Hannah Brown. Il y avait un peu d’effroi lors de la première de la saison qui avait fait penser à beaucoup de gens que Brown allait tenter une nouvelle fois une relation avec Weber, mais avec elle à l’écart, il semble que Sluss soit le coureur de la série.

L’athlète de 23 ans originaire de Knoxville, dans le Tennessee, a clairement indiqué qu’elle était en tête de file cette saison. Bachelor Nation peut convenir que sa connexion avec le célibataire Peter Weber est indéniable. Bien qu’il y ait eu beaucoup de drame dans le manoir concernant la porte de champagne et le “finasco” qui a éclaté à cause de cela, il semble que Hannah Ann fait tout ce qu’elle peut pour rester le coureur aux yeux de Peter.

Bien qu’il y ait beaucoup de femmes belles et intéressantes qui rivalisent pour le cœur de Peter cette saison, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Hannah Ann fait connaître son nom au-dessus du reste. Voici comment elle résiste à sa compétition de la saison 24 de The Bachelor.

Ce n’est un secret pour personne que Weber est le roi des baisers cette saison, mais Sluss a été le premier à recevoir un baiser volontaire du célibataire. Lors de la première de la saison, le Sluss pouvait à peine garder ses mains hors de Pilot Pete, mais il était évident qu’il était tout aussi en Sluss qu’elle en lui.

La première nuit, Sluss a clairement indiqué qu’elle voulait que Weber la remarque. Elle a attiré son attention plusieurs fois au cours de la nuit, au grand dam des autres. Weber a certainement remarqué son enthousiasme et continuera probablement à le faire. Après tout, vous ne pouvez pas nier le coup de foudre.

Sluss est actuellement un modèle, c’est probablement pourquoi elle a si bien réussi lors de ce défi de piste dans l’épisode deux. Elle avait l’habitude de participer à des concours lorsqu’elle était plus jeune, servant de Miss North Knoxville et terminant quatrième de la compétition Miss Tennessee USA 2017 selon Us Weekly. Sluss était également la vedette du clip de Chris Lane pour “Je ne sais pas pour vous”.

L’ancienne candidate au baccalauréat Hannah Godwin est une bonne amie de Sluss. Bien que Godwin n’ait pas trouvé l’amour avec Colton Underwood, elle l’a trouvé avec Dylan Barbour sur Bachelor in Paradise. L’amitié des deux est probablement due au fait qu’ils se sont croisés pendant leur carrière de mannequins, mais Godwin a présenté les producteurs à Sluss en tant qu’espoir pour cette saison de The Bachelor.

Ils disent que les contraires s’attirent, mais ce n’est certainement pas le cas ici. Sluss et Weber partagent beaucoup de choses en commun, ce qui semble fonctionner aux premiers stades de cette relation. Ils vivent tous les deux à la maison avec leurs parents et semblent apprécier les relations familiales et à long terme, selon l’une de leurs premières conversations dans l’émission.

S’il est clair que Sluss a fait une impression durable sur Weber, le jury n’est toujours pas parvenu à savoir qui gagnera le cœur de baccalauréat cette saison. Beaucoup d’autres femmes cette saison ont fait bonne impression sur Weber, ce qui signifie qu’il aura une décision difficile à prendre quand viendra le temps de choisir sa future femme. Dans un teaser pour la saison, il semble que les choses vont prendre une tournure dramatique à l’approche de la finale, donc les fans devront attendre et voir ce qui attend le pilote Peter et ses charmantes dames.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

