The Bachelorette: d’anciens candidats commémorent Tyler Gwozdz

Plusieurs concurrents de la saison 15 de La bachelorette ont commémoré Tyler Gwozdz après sa mort. L’ancien beau-fils de Hannah Brown est décédé mercredi d’une surdose présumée de drogue.

Selon un nouvel appel au 911, Gwozdz a été retrouvée sans réponse par une appelante non identifiée. Elle a informé les autorités qu’elle avait du mal à accéder à la pièce dans laquelle il avait été découvert. Gwozdz a été transporté d’urgence dans un hôpital de Floride, où il avait été répertorié dans un état critique mais stable. C’est à ce moment que son état s’est détérioré mercredi, et il a été déclaré mort. Gwozdz avait 29 ans. Bachelor Nation a fait la connaissance de Gwozdz lorsqu’il a concouru pour l’affection de Brown. Les téléspectateurs sont rapidement tombés amoureux du grand concurrent aux cheveux noirs dont la mâchoire carrée et la personnalité aimable en ont fait un favori instantané. Cependant, la controverse a rapidement frappé lorsque seulement trois épisodes de la saison, il a été retiré de la série. Avec le recul, certains des démons de Gwozdz ont pu être mis au jour pendant la production. Peu d’informations ont été données à l’époque sur les raisons pour lesquelles il avait reçu la botte. Brown a noté qu’elle appréciait le rendez-vous individuel qu’elle avait avec lui et lui souhaitait bonne chance.

Les téléspectateurs étaient curieux de son départ rapide, alors Gwozdz a pris le temps de répondre aux ragots qu’il a été licencié en raison de son passé mouvementé avec d’autres femmes. “Les rumeurs sont si loin du domaine de ma personnalité et de mes valeurs qu’il semble idiot de perdre du temps à le nier, mais je suppose que je le ferai pour le dossier. Mais je serai d’accord”, a déclaré Gwozdz à Refinery29 en mai 2019. ” une décision que j’ai prise avec les producteurs, et quelque chose que je me suis rendu compte quelle est la meilleure décision qui aurait pu être prise. “

Depuis sa mort, plusieurs des anciens colocataires de Gwozdz et autres candidats ont prononcé des mots en souvenir. Luke P. a donné une réponse spirituelle aux nouvelles qui écoutent son origine religieuse: “J’ai eu le privilège de connaître Tyler Gwozdz sur The Bachelorette. C’était un homme avec de bonnes intentions. Il voulait avoir un impact positif sur le monde. . ” Même l’ex Jed Wyatt, l’ex-méprisé le plus méprisé de Bachelorette Hannah, n’avait que des mots aimables pour les chers disparus. Le chanteur en herbe a déclaré à Us Weekly: “Mon cœur va à sa famille à cette époque. Tyler n’était rien d’autre que gentil avec moi et une joie d’être avec moi.”

Dites ce que vous pensez de Tyler Gwozdz. Il a quitté cette Terre avec beaucoup de gens qui lui manqueront. À seulement 29 ans, il avait tant de raisons de vivre et était clairement frappé avant de pouvoir avoir le type d’impact qu’il voulait dans sa vie. Nous vivons à une époque où la dépendance sévit tant. L’épidémie d’opioïdes a coûté la vie aux frères, sœurs, mères et pères des gens. Si c’était la véritable cause de la mort de Gwozdz, alors j’espère qu’il est enfin en paix. En attendant, Bachelor Nation pleure la mort de l’un des siens qui est parti trop tôt. Repose en paix, Tyler G.

