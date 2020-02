The Batman: Ben Affleck explique pourquoi il a quitté le DCEU

Après avoir officiellement quitté le journal début 2019, Ben Affleck a enfin expliqué sa décision de quitter The Batman

Dans une interview avec le New York Times, Ben Affleck a décrit comment ses problèmes d’alcool, son divorce avec Jennifer Garner et la réponse négative à Ligue de justice il a été amené à abandonner le rôle de Bruce Wayne / Batman et de DC Extended Universe (DCEU).

“J’ai montré à quelqu’un le script Batman”, a déclaré Affleck au Times. «Ils ont dit: je pense que le script est bon. Je pense aussi que vous allez boire à mort si vous vivez ce que vous venez de vivre. »

Cadre de la Ligue de justice avec Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne / Batman

Affleck est apparu comme le chevalier noir dans Batman v Superman: l’aube de la justice, Ligue de justice, et est également apparu dans Suicide Squad. Les rumeurs concernant son départ de la DCEU sur Internet étaient constantes en 2017 et 2018 jusqu’à ce qu’elles soient confirmées en janvier 2019.

Avant son départ, Affleck était prêt à réaliser, écrire et jouer dans un film solo de Batman pour le DCEU. Matt Reeves a finalement repris les tâches de gestion et d’écriture, tandis que le rôle du croisé masqué revient à Robert Pattinson.

Réalisé et co-écrit par Matt Reeves, The Batman met en vedette Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Jayme Lawson et Peter Sarsgaard. Le film sortira en salles le 25 juin 2021.

Cinemascomics.com | Cinéma, BD et séries